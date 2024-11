Technologia otwiera świat przed seniorami

Dalsza część tekstu pod wideo

Badanie Vasco Electronics ujawniło, że głównym źródłem inspiracji dla seniorów (60+) są opowieści rodziny i znajomych (54%). Wspólne rozmowy i rekomendacje mają większe znaczenie niż reklamy, co podkreśla rolę więzi społecznych w tej grupie wiekowej.

Seniorzy to bardzo zróżnicowana grupa w zakresie stylów podróżowania i oczekiwań. Jedni szukają przygód i stawiają na samodzielne planowanie, drudzy wybierają bardziej zorganizowane formy podróżowania, które minimalizują ryzyko i stres. Z naszych badań wynika, że różnorodność potrzeb seniorów wymaga elastycznych rozwiązań, szczególnie w kontekście wsparcia technologicznego oraz społecznego.

– zauważyła Agata Zadrożna z Opinia24

– powiedziała Dorota Kalka, psycholog, Uniwersytet SWPS

Mimo rosnących aspiracji podróżniczych, seniorzy napotykają różnego rodzaju trudności do pokonania. Największe z nich to:

Podróże nie tylko otwierają nowe perspektywy, ale także zwiększają aktywność społeczną i fizyczną seniorów. Problemy finansowe czy zdrowotne można przezwyciężać przy wsparciu różnych instytucji – ważne jest, by seniorzy mieli poczucie, że ich potrzeby są zauważane.

– powiedziała Paulina Braun, założycielka inicjatywy Dancing Międzypokoleniowy

Bariera językowa w połączeniu z brakiem odpowiednich narzędzi technologicznych uniemożliwia seniorom korzystanie z uroków podróżowania, a często jest nawet przyczyną całkowitej rezygnacji z zagranicznych wyjazdów, wywołuje bowiem poczucie zagrożenia i znacząco obniża poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacjach losowych lub awaryjnych. Dlatego edukacja i wsparcie w obsłudze nowych technologii może być kluczem do przełamywania tych ograniczeń.

– dodała Krystyna Lewkowicz, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH

Dobrze przemyślana i zaplanowana wycieczka jest kluczem do satysfakcjonującego wyjazdu dla seniorów. Ważne jest, aby uwzględnić odpowiednią liczbę przerw i miejsca na odpoczynek czy temperaturę powietrza. Pozwala to przełamywać obawy przed wyjazdem i zachęca do zdobywania kolejnych wymarzonych miejsc podróży.