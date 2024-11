ING poszedł po rozum do głowy. Luzuje niewygodny limit

ING Bank Śląski zdecydował się na zmianę, która powinna ucieszyć klientów. Chodzi o przelewy BLIK.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polacy pokochali BLIKA. Polski system płatności co roku notuje coraz lepsze wyniki i nie ma w tym żadnego zaskoczenia. To bardzo wygodny mechanizm, który pozwala szybko płacić za zakupy. Jednak płatności to nie wszystko. BLIK pozwala też robić przelewy, których największą zaletą jest to, że są błyskawiczne i to nawet między różnymi bankami. Właśnie w nich ING Bank Śląski wprowadza wyczekiwaną zmianę, o czym informuje serwis Cashless.pl.

ING zmienia przelewy BLIK

Klienci ING mogli korzystać z BLIKA i robić za jego pomocą przelewy do rodziny czy znajomych. Jednak wiązało się to z pewnymi ograniczeniami. ING pozwalał jednorazowo przesłać w ten sposób maksymalnie 500 zł. Natomiast dzienny limit wynosił 1000 zł. W wielu przypadkach było to uciążliwe, bo uniemożliwiało zrobienie większych przelewów, a nawet te o średnich kwotach trzeba było rozbijać na dwa.

Na szczęście ING poszedł po rozum do głowy i wprowadza długo wyczekiwane zmiany. Od teraz limity dla przelewów BLIK to 1000 zł jednorazowo i 2000 zł dziennie. Zmiany dotyczą zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Dodatkowo bank wprowadza też zmiany w prośbach o przelew BLIK. Tutaj można maksymalnie wysłać ich 30 w ciągu dnia, a maksymalna, łączna kwota to 1000 zł.

Ostatnia zmiana to możliwość zmiany limitów dla przelewów BLIK. Domyślnie są one ustawione na poprzednim poziomie, czyli 500 zł jednorazowo i 1000 zł dziennie, ale teraz można je albo zwiększyć, albo zmniejszyć. Do tej pory nie było to możliwe.

Zobacz: PKO BP ma palącą sprawę. Chodzi o twój PESEL

Zobacz: Revolut będzie stawiał własne bankomaty. Nowości w aplikacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Cashless.pl