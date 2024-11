PKO BP ma palącą sprawę. Chodzi o twój PESEL

PKO BP przygotował zestawienie najważniejszych kwestii, związanych z zastrzeżeniem numeru PESEL. Jeśli już to zrobiłeś lub masz to w planach, to warto się z tym zapoznać.

Polacy od kilku miesięcy mogą zastrzegać swoje numery PESEL. Na taki krok zdecydowało się już 5 mln osób. Dzięki temu jesteśmy chronieni np. na wypadek wycieku danych, bo oszuści nie wezmą na nas kredytu lub pożyczki. Jednak wiąże się to też z pewnymi ograniczeniami, o czym przypomina PKO BP.

PKO BP w sprawie zastrzeżenia numeru PESEL

PKO Bank Polski przygotował zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w sprawie zastrzeżenia numeru PESEL. Każdy, kto już to zrobił lub dopiero ma to w planach, powinien zapoznać się z najważniejszymi pojęciami. Informacje będą przydatne też dla tych, co nie chcą zastrzegać numeru PESEL, bo może przekonają ich do zmiany zdania.

Jak zastrzec numer PESEL?

Można to zrobić online w aplikacji mObywatel 2.0 lub w serwisie mObywatel.gov.pl. Inna alternatywa to urząd gminy.

Jakie produkty nie będą dostępne po zastrzeżeniu PESEL-u?

PKO BP przypomina, że z zastrzeżonym numerem PESEL nie da się skorzystać z niektórych produktów i usług. Chodzi o:

otworzenie konta

pożyczenie pieniędzy

otwarcie bankowości elektronicznej

wypłacenie w placówce banku w tym samym dniu kwoty wyższej niż trzykrotność minimalnej wynagrodzenia (transakcja zostanie zablokowana na 24 godz.)

Jednocześnie warto pamiętać, że zastrzeżenie można w każdej chwili cofnąć, złożyć np. wniosek o kredyt lub otwarcie konta, a po cały procesie ponownie PESEL zastrzec.

Co ze współwłaścicielami konta?

Jeśli będziecie chcieli otworzyć konto na dwie osoby, to się to nie uda, jeśli jedna z nich ma zablokowany numer PESEL. Natomiast w przypadku wypłat pieniędzy ze współdzielonego konta sprawdzane jest zastrzeżenie tylko w przypadku osoby wypłacającej.

Kiedy wypłacamy więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia w placówkach banku, sprawdzamy status zastrzeżenia numeru PESEL tylko tego współposiadacza konta, który wypłaca gotówkę. Jeżeli współposiadacz konta nie ma zastrzeżonego numeru PESEL, może wypłacić gotówkę w dowolnej kwocie do wysokości pieniędzy dostępnych na koncie. Jeśli gotówkę wypłaca pełnomocnik, sprawdzamy zastrzeżenie numeru PESEL współposiadaczy konta – a nie pełnomocnika.

- informuje PKO BP.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: PKO BP