Revolut będzie stawiał własne bankomaty. Nowości w aplikacji

Revolut snuje plany na 2025 rok. Wśród nich znalazły się bankomaty stawiane na ulicach europejskich miast, ale na tym nie koniec. Fintech wprowadzi też nowe produkty dostępne w aplikacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Revolut pochwalił się przekroczeniem 50 mln klientów na całym świecie, z czego 4 mln to użytkownicy w Polsce. Fintech odnotował także bardzo duży przypływ nowych klientów – w samym tylko 2024 r. pozyskał ich globalnie ponad 10 mln.

Zobacz: Revolut idzie jak przecinak. Klienci rzucili się na jego usługi

W weekend Revolut świętował te osiągnięcia podczas dwudniowego wydarzenia The Revolutionaries w Londynie. W jego trakcie współzałożyciele fintechu – Nik Storoński i Wład Jacenko – ujawnili plany rozwoju usług firmy w 2025 r.

Bankomaty Revolut

W 2025 roku na ulicach europejskich miast pojawią się nowoczesne bankomaty z logo Revolut. Pilotaż odbędzie się w Hiszpanii na początku przyszłego roku. Sieć bankomatów Revolut będzie wydawać zarówno gotówkę, jak i karty płatnicze. W przyszłości maszyny Revolut mają także przyjmować wpłaty gotówkowe. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, firma chce zastosować w nich biometrię rozpoznawania twarzy, która będzie wykorzystywana do potwierdzenia tożsamości osoby wypłacającej czy wpłacającej gotówkę.

Sztuczna inteligencja w aplikacji

Revolut już teraz udostępnia funkcje AI w swojej aplikacji, ale zamierza w jeszcze szerszym stopniu wykorzystać sztuczną inteligencję. W apce ma pojawić się asystent finansowy, który dopasuje usługi do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów. AI ma uczyć użytkownika zdrowych nawyków finansowych, wyposaży go w dane do podejmowania lepszych decyzji i ułatwi zarządzanie pieniędzmi. Nowa funkcja będzie udostępniana stopniowo w przyszłym roku.

Kredyty hipoteczne

Revolut Bank UAB rzuca wyzwanie tradycyjnym bankom i chce stać się bankiem pierwszego wyboru. Rozwija ofertę klasycznych usług finansowych dostępnych z poziomu aplikacji, np. kredytów. Klienci, w tym Polacy korzystają już z jego kart kredytowych, kredytów konsumenckich czy kredytów konsolidacyjnych. Dodatkowo w nadchodzącym roku Revolut chce włączyć do oferty kredyty hipoteczne.

Pilotażowym rynkiem w 2025 roku będzie Litwa, a następnie Irlandia i Francja. Nowa usługa ma dostarczyć najszybszy na rynku, w pełni cyfrowy produkt hipoteczny, z natychmiastową decyzją wstępną oraz finalną ofertą w ciągu jednego dnia roboczego. Revolut przewiduje, że kredyty hipoteczne będą ważnym elementem kompleksowej oferty kredytowej, którą buduje w Europie.

Revolut z większą ofertą dla firm

Fintech chce także rozwijać usługi dla przedsiębiorców. W 2025 roku Revolut Business udostępni swój pierwszy produkt kredytowy dla firm w Europie. Celem jest także dostarczenie klientom korporacyjnym jednych z najlepiej oprocentowanych kont oszczędnościowych na wszystkich rynkach w Unii Europejskiej.

Revolut Business skupi się też na branżach jak gastronomia czy handel detaliczny. Zaoferuje pomoc w zarządzaniu operacjami finansowymi w restauracjach i sklepach dzięki platformie Revolut Kiosk z wykorzystaniem nowych metod autoryzacji i płatności biometrycznych.

Priorytetem pozostanie też rozwój bramki Revolut Pay do transakcji online, dodanie nowych metod płatności, a także usług odroczonej płatności BNPL.

Zobacz: Revolut wbija szpilę tradycyjnym bankom. Klienci mają na co narzekać

Zobacz: Revolut z wyczekiwaną nowością. Zobacz, czy już masz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Revolut

Źródło tekstu: Revolut