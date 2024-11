Revolut z wyczekiwaną nowością. Zobacz, czy już masz

Revolut w końcu to zrobił: udostępnił w swojej aplikacji popularną wśród Polaków metodę płatności – BLIK. Z pomocą 6-cyfrowych kodów polscy klienci szybko i bezpiecznie zapłacą w internecie, w sklepach stacjonarnych i wypłacą pieniądze z bankomatów.

Revolut zapowiadał wprowadzenie płatności BLIK już dwa miesiące temu, a od tego czasu trwały prace nad wdrożeniem nowej metody. Teraz jednak fintech poinformował o pełnym udostępnieniu nowej funkcji. Niestety, część klientów może zobaczyć tę nowość dopiero za kilka lub nawet kilkanaście dni.

BLIK to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych metod płatności bezgotówkowych w Polsce. Obecnie aktywnie korzysta z niej około 17 mln użytkowników. Dostęp do płatności BLIK mają już klienci wszystkich banków w Polsce, a dziś dołącza do nich Revolut.

Klienci Revolut mogą płacić BLIKIEM w praktycznie wszystkich polskich sklepach on-line, a także na coraz większej liczbie zagranicznych platform zakupowych oraz w terminalach płatniczych w sklepach stacjonarnych. Mogą także wypłacać gotówkę z ponad 20 tys. bankomatów w całym kraju.

Jak korzystać z BLIK-a w aplikacji Revolut?

BLIK w Revolucie działa podobnie jak w każdej aplikacji bankowej. Aby dokonać płatności BLIK-am, należy uaktualnić aplikację Revolut do najnowszej wersji i dotknąć ikonki BLIK na ekranie głównym aplikacji. Sześciocyfrowy kod, który się wyświetli, należy wpisać w terminalu płatniczym przy kasie, na stronie płatności w sklepie internetowym lub bankomacie i zatwierdzić. Na telefon przyjdzie powiadomienie z prośbą o finalne potwierdzenie transakcji. Wystarczy tylko kliknąć i gotowe.

Co jednak ważne, może się zdarzyć, że nie wszyscy od razu zobaczą nową metodę płatności w aplikacji Revolut. Choć zdecydowana większość klientów fintechu w Polsce powinna mieć dostęp do nowej funkcji dziś do końca dnia, stopniowe udostępnianie tej funkcji, zanim obejmie wszystkich klientów, może potrwać jeszcze 2–3 tygodnie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Revolut

Źródło tekstu: Revolut