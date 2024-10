Revolut idzie jak przecinak. Polacy rzucili się na jego usługi

Revolut ma już w Polsce ponad 4 mln klientów. Do banku dołącza ponad milion Polaków rocznie. Bank rozszerza katalog produktów, jednym z popularniejszych okazał się eSIM.

Revolut przekroczył w Polsce próg 4 milionów klientów. Nasz kraj to trzeci co do wielkości rynek Revolut na świecie – po Wielkiej Brytanii i Rumunii.

Co rok milion nowych klientów nad Wisłą

Firmie udaje się pozyskiwać nowych klientów w imponującym tempie 1 mln rocznie. Dwa lata temu w październiku Revolut miał 2 mln klientów w Polsce, w 2023 roku 3 miliony, a teraz może się pochwalić 4 milionami. Jeśli utrzyma dynamikę, przekroczy próg 5 mln klientów w Polsce w 2025 roku.

Revolut powstał w 2015 roku w Londynie, a w Polsce działa od 2016 r. Obecnie fintech zatrudnia na świecie ponad 10 tys. osób, w tym 1100 nad Wisłą.

Początkowo Revolut zyskał popularność dzięki funkcjom do podróżowania, z których latem 2024 za granicą korzystały 2 miliony Polaków, jednak dziś staje się dla wielu osób preferowanym bankiem cyfrowym do zarządzania codziennymi kosztami życia. Nawet w sezonie wakacyjnym większość, bo 58%, płatności z Revolut stanowiły transakcje w Polsce.

Na 4 mln Polaków 28 tys. to użytkownicy kont wspólnych, a 134 tys. polskich rodziców i dzieci używa konta, apki i kart <18. Z Revolut korzystają także gospodarstwa domowe – depozyty Polaków w Revolut wzrosły do 1,2 mld EUR w czerwcu 2024 r. Z cyfrowego banku korzysta też 22 tys. klientów firmowych.

Revolut chwali się, że jest najczęściej pobieraną aplikacją finansową w Polsce od 2023 roku (iOS, Android). Polacy chętnie sięgają po takie produkty jak: jednorazowa karta wirtualna, bezpłatny Express Elixir (w PLN), przelewy SEPA Instant (w EUR), Robo-Advisor (półautomatyczne zarządzanie portfelem inwestycyjnym), handel ułamkowymi akcjami, ETF-ami, złotem, kryptowalutami czy obligacjami. Polacy docenili też wprowadzone przed wakacjami karty eSIM i w sezonie wykupili 50 tys. pakietów Revolut eSIM.

Revolut ma ambitne plany na przyszły rok

W ostatnich dniach Revolut udostępnił nową aplikację do inwestowania Revolut Invest (na 3 pilotażowych rynkach: w Danii, Czechach i Grecji), a nieco wcześniej uruchomił własną giełdę kryptowalut RevolutX (już działa w Wielkiej Brytanii). Firma planuje ekspansję obydwu projektów na kolejne rynki w Europie.

Celem Revolut jest zachęcenie Europejczyków do korzystania z niego jak z głównego konta. Aby było to ułatwić, Revolut integruje się z lokalnymi schematami płatności, jak BLIK w Polsce. Trzy tygodnie temu, do Revolut dodał do oferty kredyt konsolidacyjny. Dzięki w pełni cyfrowemu procesowi klienci mogą łatwo przenosić swoje kredyty z innych banków do Revolut.

