Revolut wbija szpilę tradycyjnym bankom. Klienci mają na co narzekać

Revolut przekonuje, że tradycyjne banki nie nadążają za potrzebami współczesnego biznesu. To nie opinia fintechu, lecz jego klientów, którzy mają do tradycyjnych instytucji finansowych długą listę zarzutów.

Revolut przedstawił wnioski z własnego raportu przeprowadzonego wśród klientów firmowych. Revolut Business Report powstał na podstawie badanie opinii z udziałem blisko 3 tys. firm z 7 krajów – Polski, Irlandii, UK, Francji, Rumunii, Hiszpanii, Włoch. Wniosek? Tradycyjne banki nie nadążają za potrzebami współczesnego biznesu.

Tradycyjne banki są zbyt powolne, zbyt drogie, mało innowacyjne

Badanie opinii z udziałem 2850 osób decyzyjnych w europejskich firmach (w tym 500 z Polski) ujawniło, że 3 na 5 przedstawicieli firm w Europie (63,6%) podziela pogląd, że tradycyjne banki zbyt wolno reagują na potrzeby biznesowe ich firm. Najbardziej krytyczni w tym kontekście są przedstawiciele firm z Włoch 68% i Irlandii 71,5%, a najmniej Rumunii 55,3% i Wielkiej Brytanii 55,8%. Oceny Polaków zbliżone są do europejskiej średniej (61,2%).

Co boli biznes? Prawie 4 na 5 przedstawicieli firm w Europie (78,7%) doświadczyło problemów z obsługą w tradycyjnym banku, w postaci nadmiernych opłat (48,9%), wolnego procesowania transakcji (27,9%) i słabej apki mobilnej (18,3%).

W Polsce odsetek firm zgłaszających problemy wyniósł 71%. Zarzucają tradycyjnym bankom wysokie opłaty (41%), wolne transfery (23%), brak innowacji (15,2%) i słabą apkę (12,8%).

Revolut przekonuje, że alternatywą są fintechy. Ankietowani przedstawiciele firm uznali, że wyprzedzają one tradycyjne banki pod względem innowacji 77,6% (w Polsce 72,2%), procesowania transakcji 69,9% (w Polsce 62,6%), aplikacji mobilnych 68,5% (w Polsce 68,4%) i niskich opłat 66,8% (w Polsce 64,2%).

Badanie ujawniło też, że 3 na 5 przedstawicieli dużych firm w Europie (64%) obawia się, że bez wsparcia fintechów pozostaną w tyle za konkurencją (wśród małych firm 56,7%). W Polsce te obawy podziela 47,4% firm (mniej niż średnia europejska 51,4%).

Zainteresowanie alternatywną ofertą bankową rośnie. Aż 74,2% firm w Europie chce korzystać z fintechów (69,6% w Polsce), w tym 56,2% zarówno z nich, jak i z tradycyjnych banków (51,2% w Polsce). Dotyczy to zwłaszcza dużych firm (62,4%).

Revolut Business w nowej odsłonie

Publikacja raportu zbiegła się z debiutem 5. wersji platformy Revolut Business, która zapewnia obsługę klientów na urządzeniach zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych.

Jak zapewnia fintech, Revolut Business 5 oferuje szybszą nawigację, spersonalizowany interfejs oraz łatwy dostęp do danych kart i analiz bezpośrednio z ekranu głównego. Zaktualizowane funkcje obejmują polecenia zapłaty SEPA B2B, usprawnione narzędzia płatnicze do sprzedaży online i offline, narzędzia do operacji skarbowych, wymiany walut i wielopoziomowe opcje kontroli wydatków w różnych działach i zespołach.

