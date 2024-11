Cinkciarz.pl oskarża banki. Chodzi o 1,4 mld zł

Od momentu swojego powstania w 2010 roku, Cinkciarz.pl stał się jednym z wiodących graczy na polskim rynku wymiany walut. Jednak spółka zmaga się z poważnymi trudnościami związanymi z działalnością niektórych banków, które systematycznie blokowały jej środki finansowe, przetrzymując ponad 1,4 miliarda złotych w różnych walutach, w tym euro, dolarach i funtach brytyjskich.

Blokady i opóźnienia w realizacji przelewów, które dotknęły platformy Cinkciarz.pl, miały znaczący wpływ na funkcjonowanie firmy, zakłócając świadczenie usług oraz pogarszając jakość obsługi klienta. Z danych przedstawionych przez spółkę wynika, że w ciągu ostatnich lat banki wstrzymywały ponad 2700 przelewów, co przekłada się na średnio 2-3 transakcje tygodniowo. Skalę problemu ilustruje ostatni przypadek z 10 października 2024 roku, w którym przelew walutowy został zrealizowany dopiero po pięciu dniach.

Co więcej, banki pobierały opłaty za przelewy "same day", które w rzeczywistości nie były realizowane na czas. To prowadziło do dodatkowych kosztów i jeszcze większych trudności finansowych dla spółki Cinkciarz.pl.

Tak wygląda przygotowane przez Cinkciarza zestawienie liczby transakcji, wolumenu oraz średniego opóźnienia z podziałem na banki.

Bank Liczba transakcji opóźnionych Wolumen transakcji opóźnionych [przeliczony do PLN] Średnie opóźnienie

[dni] mBank 1102 389 098 016,14 1,21 Santander Bank 271 188 749 333,43 1,19 BNP Paribas 332 174 921 769,68 1,44 Credit Agricole 140 122 516 610,41 1,09 PKO BP 194 121 880 043,01 1,16 Societe Generale 155 104 493 085,96 1,15 Bank Pekao S.A. 135 57 105 638,76 1,12 Getin Bank 107 43 799 150,75 1,39 ING Bank Śląski 72 41 711 298,55 1,31 Bank Millennium 39 39 450 819,01 1,05 ING UK 14 27 394 515,19 1,71 Bank Ochrony Środowiska 51 25 759 458,83 1,67 Nordea 62 22 070 392,26 1,16 Alior Bank 66 21 806 056,32 1,18 Bank BPS 34 16 505 626,18 1,21 SGB-Bank 132 12 677 830,82 1,11 BPH 23 5 875 910,03 1,30 DNB Nord 17 3 636 403,80 1,53 Meritum Bank 9 2 363 004,16 1,89 HSBC 4 1 560 790,01 1,25 KB 12 1 103 435,00 1,17 Volkswagen Bank 1 600 000,00 1,00 Barclays UK 1 441 847,02 1,00 Bank of America UK 1 39 521,92 1,00 SUMA 2974 1 425 560 557,24



Podane kwoty w złotówkach zostały przeliczone z innych walut po kursie NBP z 30 października 2024 roku. Wyjątek stanowi rubel rosyjski, dla którego wzięto kurs z 23 marca 2022 roku (przeddzień wybuchu wojny w Ukrainie), natomiast dla kuny chorwackiej przyjęto kurs z 30 grudnia 2022 roku (1 stycznia 2023 roku Chorwacja przyjęła euro).

Cinkciarz.pl zawiadomienia wysyła

W obliczu tych niekorzystnych praktyk, Cinkciarz.pl zdecydował się na podjęcie kroków prawnych. Firma złożyła zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Domaga się w nich pilnych postępowań administracyjnych wobec banków zaangażowanych w te działania. Celem jest ukaranie instytucji za nadużycia oraz przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku wymiany walut.

Cinkciarz.pl planuje również zgłosić sprawę do prokuratury, wnioskując o powołanie specjalnego zespołu prokuratorów do zbadania podejrzeń o popełnienie przestępstw przez członków zarządów banków. Według spółki, działania te są uzasadnione nie tylko ze względu na doświadczone trudności, ale także z powodu szerszego kontekstu – blokowanie środków finansowych oraz utrudnianie działalności firmy mogą być postrzegane jako nieuczciwe praktyki konkurencyjne, które szkodzi nie tylko samej firmie, ale także jej klientom.

Z uwagi na powagę sytuacji, Cinkciarz.pl zamierza także poinformować odpowiednie instytucje Unii Europejskiej, aby monitorowały przebieg postępowań oraz rozważyły ewentualne działania nadzorcze. Pełna dokumentacja, zawierająca szczegółową analizę danych dotyczących nieuczciwych praktyk banków, ma zostać przekazana właściwym instytucjom.

Sytuacja Cinkciarz.pl to nie tylko kwestia konfliktu z bankami, ale także istotne zagadnienie dotyczące konkurencyjności na polskim rynku finansowym. Działania, które mają na celu ograniczenie działalności jednego z wiodących graczy, mogą mieć daleko idące konsekwencje dla całego sektora finansowego.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Cinkciarz.pl