Cinkciarz to dopiero początek. KNF sprawdza instytucje płatnicze

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła szeroko zakrojone działania weryfikacyjne w sektorze instytucji płatniczych po tym, jak cofnięto licencję spółce Conotoxia Sp. z o.o. z grupy Cinkciarz.pl. Zdaniem KNF, powodem utraty zezwolenia były nieprawidłowości w zakresie ochrony środków pieniężnych klientów, co wywołało falę niepokoju na rynku.

Komisja Nadzoru Finansowego zorganizowała spotkanie z przedstawicielami krajowych instytucji płatniczych (tzw. KIP-ów), podczas którego zobowiązano je do podpisania oświadczeń dotyczących zabezpieczania środków klientów. Jak informuje serwis cashless.pl, choć oficjalnie spotkanie nie było związane ze sprawą Cinkciarza, źródła bliskie KNF wskazują, że problemy tego fintechu stały się impulsem do podjęcia działań prewencyjnych. Nadzór chce zyskać pewność, że wszystkie instytucje płatnicze przechowują środki klientów w sposób zgodny z ustawą o usługach płatniczych i są w stanie zapewnić ich wypłatę na każde żądanie.

Kontrowersje wzbudziła treść oświadczeń przedstawionych do podpisu. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na ich nieprecyzyjność i odrealnienie. Zdaniem przedstawicieli KIP-ów, dokumenty abstrahują od realiów rynkowych i są niezgodne z ustawą o usługach płatniczych, co potwierdzają problemy interpretacyjne dotyczące między innymi definicji "pieniędzy w drodze".

Mimo zastrzeżeń, instytucje płatnicze podpisują oświadczenia, dodając do nich liczne uwagi i komentarze. Obawiają się jednak, że KNF potraktuje to jako naruszenie ustawy, co może spowodować daleko idące konsekwencje dla całego rynku.

Cinkciarz kontratakuje

Tymczasem Cinkciarz nie pozostaje bierny i zapowiada serię pozwów przeciwko bankom, które jego zdaniem utrudniają mu prowadzenie działalności. Spółka oskarża je o zmowę i działanie na szkodę firmy. Ostatnio Cinkciarz poinformował o planowanym wystąpieniu na drogę sądową przeciwko PKO BP.

PKO BP S.A. poinformował, że spółki z grupy Cinkciarz.pl stanowią dla banku konkurencję i bank ma odgórny zakaz ich finansowania. Jest to kolejny przejaw rażącego naruszenia zasad równego traktowania przedsiębiorstw i utrudnianie dostępu do rynku. PKO BP S.A., jak wiele innych banków, wprowadził całkowity zakaz współpracy z podmiotami z grupy Cinkciarz.pl, co wyraźnie szkodzi nie tylko interesom Spółek, ale co więcej, godzi w dobro klientów. W związku z tym odpowiednie zawiadomienie zostanie złożone do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

– oświadczył Zarząd Cinkciarz.pl Sp. z o.o. i Conotoxia Sp. z o.o.

Dostało się również samej Komisji Nadzoru Finansowego. W swoim oświadczeniu z 15 października 2024 roku Conotoxia Sp. z o.o. oskarża KNF o manipulację i mijanie się z prawdą w komunikacie dotyczącym cofnięcia spółce licencji na świadczenie usług płatniczych. Spółka przedstawia szereg zarzutów podważających wersję Komisji, dokumentując je konkretnymi pismami i odwołując się do przepisów prawa. Spółka zarzuca KNF między innymi utrudnianie dostępu do akt sprawy, przedwczesne publikowanie informacji o cofnięciu licencji, nierzetelne przedstawianie przebiegu postępowania oraz ignorowanie sygnałów o nieprawidłowościach w działaniach banków. Conotoxia zapowiada ujawnienie kolejnych informacji na temat kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i naruszeń prawa przez nadzór.

Pełną treść oświadczenia spółki Conotoxia Sp. z o.o. publikujemy w tym dokumencie (PDF).

Zobacz: Cinkciarz.pl walczy dalej. Zarzuca KNF zabijanie biznesu

Zobacz: Cinkciarz.pl kontratakuje: pozwy o miliony i walka o przetrwanie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Cashless.pl, Cinkciarz.pl