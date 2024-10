Cinkciarz.pl kontratakuje: pozwy o miliony i walka o przetrwanie

Cinkciarz.pl, znany kantor internetowy, ruszył na wojnę z bankami. Kolejny pozew sądowy zostanie złożony przeciw Citibankowi, natomiast do UOKiK trafi zawiadomienie o stosowaniu niedozwolonych praktyk przez poznański SGB-Bank.

KNF cofa licencję Conotoxii

Działania prawne Cinkciarz.pl następują wkrótce po tym, jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych spółce Conotoxia Sp. z o.o., operatorowi Cinkciarz.pl i Cinkciarz.pl Marketing. KNF uzasadniła swoją decyzję stwierdzeniem, że Conotoxia nie wywiązywała się z obowiązków ustawowych związanych z ochroną środków pieniężnych klientów, nie zapewniając odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach.

Pozew przeciwko Citibankowi o 500 mln złotych

Cinkciarz.pl domaga się od Citibanku 500 mln złotych odszkodowania za udział w rzekomej zmowie bankowej. Zarzuty dotyczą odmowy otwarcia rachunku bankowego i uniemożliwienia zawierania transakcji wymiany walut. Cinkciarz.pl twierdzi, że działania Citibanku stanowią ograniczanie dostępu do rynku i naruszają zasady uczciwej konkurencji.

Cinkciarz.pl Sp. z o.o. ogłasza, że w najbliższym czasie wystąpi na drogę sądową przeciwko Citibank, domagając się odszkodowania w wysokości 500 mln złotych. Powodem pozwu jest zmowa bankowa, w której uczestniczy także Citibank, odmawiając kantorowi internetowemu otwarcia rachunku bankowego na terytorium RP oraz możliwości zawierania transakcji wymiany walut. Decyzja Citibank stanowi ograniczanie dostępu do rynku poprzez rażące naruszenie zasad równego traktowania przedsiębiorstw. Jest to kolejny przejaw naruszania warunków uczciwej konkurencji, nakierowany na utrudnianie działalności kantorowej.

– napisał Zarząd spółki Cinkciarz.pl w oświadczeniu

Cinkciarz.pl apeluje również do innych kantorów, które mogły ucierpieć w wyniku działań Citibanku, o zgłaszanie się w celu wspólnego podjęcia kroków prawnych. Firma sugeruje możliwość złożenia pozwu zbiorowego przeciwko bankowi.

Jako firma działająca w zgodzie z najwyższymi standardami, pragniemy zaapelować do innych kantorów stacjonarnych oraz kantorów internetowych, które mogły zostać podobnie potraktowane przez Citibank, aby zgłosiły się do nas w celu wspólnego podjęcia działań prawnych, z możliwością złożenia pozwu zbiorowego.

– dodał Zarząd Cinkciarza

SGB-Bank oskarżony o nakłanianie do zerwania współpracy

Cinkciarz.pl złożył również zawiadomienie do UOKiK o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję przez SGB-Bank. Spółka zarzuca bankowi, że ten nakłaniał zrzeszone banki spółdzielcze do zaprzestania współpracy z kantorem, co miało doprowadzić do spadku obrotów. Sprawa jest obecnie rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Spółka Cinkciarz.pl sp. z o.o. składa zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zawiadomienie dotyczy działań SGB-Bank S.A., które miały na celu wyeliminowanie Cinkciarz.pl z rynku usług wymiany walut, w szczególności poprzez nakłanianie zrzeszonych banków spółdzielczych do zaprzestania współpracy z Cinkciarz.pl. Złożone zawiadomienie opiera się na piśmie SGB-Bank S.A. z dnia 27 maja 2015 r., w którym bank zrzeszający przedstawił nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje na temat Cinkciarz.pl, sugerując rzekome ryzyko reputacyjne i finansowe związane z wymianą walut przez kantor internetowy. W efekcie tych działań większość banków spółdzielczych zaprzestała współpracy z Cinkciarz.pl, co doprowadziło do gwałtownego spadku obrotów firmy. W sprawie tej toczy się od lat postępowanie sądowe, które prowadzi Sąd Okręgowy w Poznaniu. Stan zaawansowania tej sprawy i pozyskane dowody uprawniają Cinkciarz.pl do domagania się wszczęcia postępowania przez UOKiK w celu zbadania tej sprawy i nałożenia odpowiednich sankcji na SGB-Bank S.A.

– napisał Zarząd spółki Cinkciarz.pl w oświadczeniu

