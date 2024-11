Informatyka w szkole: Nastolatki nie chcą teorii i to będzie problem

Nastolatki nie chcą uczyć się informatyki. Zaskakujące? Nie do końca.

To będzie problem w przyszłości. Branża IT może cierpieć na brak pracowników – przynajmniej w krajach, gdzie nauka wygląda podobnie do Wielkiej Brytanii. Ponadto zwykli obywatele zostaną w tyle, jeśli nie zmieni się podejście do nauczania kompetencji cyfrowych. Polska również może mieć pod górkę, jeśli nie zmieni podejścia.

Nastolatki nie chcą teorii, a program się zestarzał

Niestety informatyka to nie geografia. Czas wielkich odkryć mamy już dawno za sobą, a w narzędziach cyfrowych rewolucja goni rewolucję. Przez to programy nauczania starzeją się w tempie przyprawiającym o zawrót głowy.

Organizacja British Computer Society widzi problem. Przede wszystkim jej działacze chcieliby, aby szkoła uczyła także praktycznych umiejętności cyfrowych. Pomogłoby to rozwiązać dwa problemy. Po pierwsze, nastolatki odstrasza teoria i abstrakcja „klasycznej” informatyki. Po drugie, młodym obywatelom tego kraju brakuje umiejętności, które przydadzą się w codziennym życiu w przyszłości.

BCS zauważa, że obecny egzamin dla szesnastolatków (GCSE) z informatyki zniechęca młodzież do edukacji w tym kierunku. W efekcie aż 94 proc. dziewcząt i 79 proc. chłopców rezygnuje z nauki tego przedmiotu tak wcześnie, jak to tylko możliwe – w wieku 14 lat. Tym samym tracą szansę, by nauczyć się posługiwać cyfrowymi narzędziami. BCS proponuje więc, by obok klasycznego przedmiotu, uczącego między innymi teorii algorytmów, stworzyć nowy, bardziej przystępny i praktyczny.

Czego miałby uczyć nowy przedmiot? Kreatywnego wykorzystania cyfrowych systemów i krytycznego myślenia na ich temat. Na liście jest między innymi obsługa narzędzi podobnych do ChatGPT, ważna w pracy w nowoczesnych zawodach. Wymienione zostało też świadome korzystanie z mediów społecznościowych oraz ocena konsekwencji działań w sieci. Nie każdy będzie pracował w IT, ale każdemu przyda się taka wiedza.

Klasyczna informatyka zaś powinna pokazywać uczniom jej ogromny wpływ społeczny i ekonomiczny. Można wykorzystać ją do rozwiązania największych problemów świata, a nie tylko abstrakcyjnych zadań czy wkuwania wiedzy o przestarzałych protokołach internetowych.

Źródło zdjęć: Gorodenkoff / Shutterstock

Źródło tekstu: British Computer Society