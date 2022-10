Samsung miał słaby kwartał. Winne są najnowsze Foldy (częściowo)

Samsung Electronics podał wstępne wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku. Koreańczycy spodziewają się dużego spadku zysku, za co winę ponosi między innymi niższa niż oczekiwano sprzedaż najnowszych składanych smartfonów, czyli modeli Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4.

W sierpniu Samsung zaprezentował nowe składane smartfony. Modele Galaxy Z Flip4 oraz Galaxy Z Fold4 miały się sprzedawać jak świeże bułeczki, ale tak się nie stało. To między innymi (choć oczywiście nie tylko) przyczyniło się do tego, że pod względem finansowym miniony kwartał nie zakończył się dla Koreańczyków pomyślnie. Firma oczywiście nadal przynosi zyski, ale są one znacznie niższe niż rok wcześniej.

Samsung Electronics spodziewa się, że zysk operacyjny za trzeci kwartał 2022 roku wyniesie 10,8 bln wonów (ok. 7,7 mld dolarów), co oznacza spadek aż o 31,7% w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. To pierwszy taki przypadek od niemal trzech lat, a dokładniej od pierwszego kwartału 2020 roku. Jednocześnie firma oczekuje wzrostu przychodów do 76 bln wonów (53,8 mld dolarów), czyli o 2,7% w ujęciu rocznym.

Zysk ze sprzedaży smartfonów w 3Q2022 może być o 17% mniejszy niż rok wcześniej. Odpowiada za to nie tylko sprzedaż najnowszych Foldów, ale również innych urządzeń koreańskiego producenta, w tym flagowej serii Galaxy S22. Problem polega na tym, że ogólny popyt zarówno na smartfony, jak i układy pamięci, które trafiają do smartfonów, komputerów i innych urządzeń konsumenckich, ostatnio bardzo ucierpiał z powodu globalnego "spowolnienia gospodarczego", spowodowanego rosnącą inflacją oraz inwazją Rosji na Ukrainę.

Pomimo powyższych problemów, Samsung wciąż pozostaje największym dostawcą smartfonów na świecie, nie tylko tych składanych.

