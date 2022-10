Kup telewizor Samsunga i otrzymaj nawet 4 tys. zł zwrotu

Excellence Line to luksusowa linia telewizorów Samsunga, która z pewnością jest marzeniem wielu osób. Właśnie dostępna jest w rewelacyjnej promocji, w ramach której możesz odzyskać nawet 4 tys. zł.

W ofercie Samsunga znajdują się luksusowe telewizor z serii Excellence Line. Sam producent twierdzi, że linia ta wyraża wszystko, co najlepsze w jego produktach. Jeśli zastanawiałeś się nad zakupem jednego z nich, to właśnie trwa bardzo dobra promocja, w ramach której możesz odzyskać nawet 4 tys. zł.

Telewizory Samsung Excellence Line

Telewizory z serii Samsung Excellece Line wyposażone są w podświetlenie Quantum Mini LED. To składa się z tysięcy małych diod, które zapewniają lepszą, a przede wszystkim bardziej precyzyjną kontrolę nad podświetleniem. Jakby tego było mało, Samsung zwiększył skalę luminacji z 12 do 14-bitowej, co przekłada się na bardziej szczegółowy obraz, szczególnie w ciemnych scenach.

Poza tym wszystkie telewizory Excellene Line wyposażone są a najnowszych i najbardziej wydajnych procesor Samsung Quantum AI 8K. Wykorzystuje on sztuczną inteligencję, co w połączeniu z wykorzystaniem aż 20 sieci neuronowych pozwala na skalowanie obrazu do rozdzielczości 8K. Oprócz tego, jak zapewnia Samsung, dane obrazu oraz treści wejściowe są analizowane w czasie rzeczywistym, co skutkuje poprawioną jakością każdej sceny, jej kontrastu i kolorów.

Ciekawym rozwiązaniem jest też Inteligenta Kalibracja. Samsung wychodzi z założenia, że to ekran ma się dostosować do odbiorcy, a nie na odwrót. Nowa funkcja pozwala dopasować parametry obrazy do miejsca, w którym znajduje się telewizor. W tym celu wystarczy skorzystać z telefonu z aplikacją SmartThings.

Promocja na telewizory Samsung Excellence Line

Aktualnie trwa promocja na telewizory Samsunga z serii Excellence Line. Są nią objęte trzy modele: QN900B i QN800B 85", za które otrzymasz zwrot aż 4 tys zł, QN800B (65" i 75"), za które zwrot wynosi 2 tys. zł oraz QN700B z cachbackiem 500 zł. Promocja trwa do 30 października 2022 roku.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung