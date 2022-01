Samsung Electronics prezentuje wyniki za 2021 - jest duży wzrost

Samsung Electronics zaprezentował swoje roczne wyniki. Koreańczycy mogą pochwalić się wzrostem.

Wczoraj informowaliśmy o kwartalnych wynikach Microsoftu, teraz przyszedł czas na Samsunga. Dla Microsoftu był to jednak dopiero drugi kwartał - on liczy od czerwca do czerwca. Na szczęście Samsung przyjmuje bardziej tradycyjne sposoby.

Samsung Electronics nie jest całym Samsungiem, to po prostu część wielkiego czebolu, który w przeróżnych branżach. Także w ubezpieczeniach, chemii, motoryzacji czy przemyśle stoczniowym. Samsung Electronics w ostatnim roku zanotował przychody w wysokości 280 bilionów koreańskich wonów. To około 948 miliardów złotych. To wzrost o 18% w porównaniu do 2020.

Wzrosły również zyski. Koreańczycy pochwalili się, że w 2021 wyniosły one 52 biliony wonów co odpowiada 177 miliardom złotych. Zysk jest jeszcze lepszy, jak porównamy zysk kwartalny z Q4 2021 z tym zanotowanym w ostatnim kwartale 2020. Urósł on bowiem o 53%. Samsung przewiduje, że trudności zwiążane z pandemią nie odejdą wcale w niepamięć. Mimo to, Koreańczycy mają nadzieję na dalszy wzrost. Dużą nadzieję pokładają oni w zginanych telefonach i telewizorach.

Zobacz: Samsung Galaxy S22 – znamy europejskie ceny całej serii

Zobacz: Chip Samsunga zabezpieczy odciski palców w biometrycznych kartach płatniczych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: samsung