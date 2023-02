Rząd tworzy nową mapę białych plam. Tam sypnie pieniędzmi

Rząd przygotowuje się do startu kolejnych projektów, które zapewnią dostęp do szybkiego internetu światłowodowego na obszarach tzw. białych plam. Powstała lista adresów, które mogą się doczekać dofinansowania.

Na stronie Cyfryzacja KPRM pojawiła się lista adresów w całej Polsce, w poszczególnych województwach, która obejmuje miejsca o słabym zasięgu internetu. Są to lokalizacje, które według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej aktualnie nie zapewniają dostępu do szerokopasmowej sieci. Tam mają być realizowane kolejne inwestycje światłowodowe.

Dla każdego z tych adresów zostały oszacowane potencjalne koszty zapewnienia dostępu do szybkiego internetu – czyli umożliwiającego korzystanie z usług o przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i 100 Mb/s (wysyłanie danych). Dofinansowanie ma pochodzić z różnych źródeł, jednak przeważającą część wkładu zapewnią Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Budżet tego programu do 2027 roku wynosi blisko 2 mld euro. O dofinansowaniu zadecyduje konkurs.

Autorzy udostępnionej listy zastrzegają, że ma ona charakter orientacyjny i nie jest to ostateczny zbiór białych plam wyznaczonych do dofinansowania. Również nie należy na podstawie udostępnionych danych wyciągać wniosków na temat szacowanych kosztów inwestycji.

Udostępnione adresy będą aktualizowane m.in. na podstawie informacji ze strony internetowej https://internet.gov.pl. Pod tym adresem znajduje się działający w pełni od stycznia system SIDUSIS. Zamieszczona na stronie mapa pokazuje, jaka szybkość internetu jest dostępna i od jakiego dostawcy w konkretnych budynkach w całej Polsce. Można tam też zgłaszać swoje zapotrzebowanie na internet szerokopasmowy w określonej lokalizacji, a także weryfikować dane znalezione na mapie.

Cyfryzacja KPRM zbiera też uwagi do udostępnionych list mejlowo pod adresem sekretariat.DT@kprm.gov.pl.

Listy do pobrania:

