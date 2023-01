Jaki internet jest dostępny w Twojej okolicy? Rząd zna odpowiedź

Ruszyła rządowa strona internet.gov.pl, zawierająca bezpłatną bazę danych z informacjami o dostępności internetu w całej Polsce. Będzie można sprawdzić na mapie, jaki operator dostarcza do budynku swoje usługi.

Pierwszego stycznia w pełni ruszył rządowy projekt SIDUSIS, czyli System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego. Wchodząc na stronę internet.gov.pl i korzystając z dostępnej tam interaktywnej mapy, można sprawdzić jacy operatorzy działają w okolicy i jaki oferują internet w wybranych budynkach.

Jak poinformował rząd, zakończył się już okres zasilenia i aktualizacji danych w systemie SIDUSIS. Sam system uruchomiony został na początku grudnia, by operatorzy telekomunikacyjni mieli czas na zasilenie i aktualizację bazy danych informacjami o adresach budynków, w których istnieje możliwość świadczenia stacjonarnego internetu szerokopasmowego. Operatorzy mają aktualizować te informacje na bieżąco.

Obowiązek raportowania ujęty jest w ustawie. Zakłada ona, że operatorzy mający poniżej 50 tys. punktów adresowych w zasięgu mają aktualizować swoje dane raz na miesiąc. Więksi gracze zobowiązani są, by robić to raz w tygodniu, w każdy piątek. Pierwsza aktualizacja nastąpi jednak 9 i 10 stycznia.

Co daje mapa internetu na internet.gov.pl?

System SIDUSIS wnosi kilka korzyści. Przede wszystkim mieszkańcy budynków w całej Polsce mogą sprawdzić, jaki jest u nich zasięg. Po wejściu na stronę i podaniu adresu wyświetli się mapa. Trzeba ją powiększyć, by na budynkach ukazały się znaczniki (niebieskie kropki).

Po kliknięciu znacznika otwiera się lista z nazwami operatorów. Rozwijając wybraną pozycję, można dowiedzieć się m.in., jakie jest medium transmisyjne (np. kabel miedziany, światłowód), jaka jest maksymalna przepustowość, jaki rodzaj usługi (detaliczna, hurtowa), w wielu przypadkach podane są też dane kontaktowe lub nawet adres strony operatora z ofertą.

W systemie znajduje się też informacja, czy w danym budynku jest zasięg rzeczywisty, czy teoretyczny. W tym pierwszym przypadku podłączenie internetu może nastąpić natychmiast, natomiast w drugim może być konieczne uzyskanie np. dodatkowych zgód albo też podłączenie będzie się wiązało z poniesieniem znacznych kosztów.

Od czerwca 2023 roku możliwe będzie sprawdzenie także, czy w danej okolicy operatorzy będą realizować inwestycje związane z dostępem do internetu. Taka informacja może być przydatna dla osób, które planują budowę bądź zakup domu czy mieszkania i potrzebują szerokopasmowego internetu.

Korzystając z systemu SIDUSIS, będzie można także zweryfikować poprawność danych podanych na mapie. Jeżeli będą budziły wątpliwości i nie odpowiadały rzeczywistości, każdy mieszkaniec będzie mógł wysłać do systemu zgłoszenie potrzeby weryfikacji.

Co więcej, SIDUSIS umożliwia również zgłoszenie zapotrzebowania na internet szerokopasmowy w nieruchomości, na której możliwe jest świadczenie takiej usługi. System pozwala na wysłanie powiadomienia, które automatycznie trafi do wybranego lub do wszystkich operatorów, którzy oferują usługi w danej lokalizacji. Zgłoszenie zapotrzebowania traktowane jest jak zgoda marketingowa i umożliwia wskazanie sposobu kontaktu ze zgłaszającym.

Rządowy system pozwala także na oznaczanie pustostanów, czyli budynków, gdzie ani obecnie, ani w przyszłości nie zaistnieje potrzeba doprowadzania infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu.

Źródło zdjęć: Shutterstock