Rząd chce mieć możliwość blokowania telefonów obywatelom? Wyjaśniamy

Przedwczoraj Janusz Cieszyński, odpowiedziany za cyfryzację sekretarz stanu w KPRM, poinformował na Twitterze, że ktoś wykorzystuje jego numer i dzięki metodzie spoofingu, wydzwania na policję.

Nowy rok, nowe ataki. Tym razem ktoś podszywa się pod mój numer i dzwoni do @Policja_KSP. Do połowy stycznia zaprezentujemy założenia przepisów anty-phishing i anty-spoofing. Zapraszam już teraz do dyskusji, co warto wdrożyć