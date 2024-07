Rząd uporządkuje telefony Polaków. Nowe prawo przegłosowane

Zgodnie z oczekiwaniami Sejm przyjął ustawę Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE). Ustawa wprowadza zmiany, które mają poprawić działanie rynku telekomunikacyjnego oraz lepiej chronić konsumentów. Wprowadza też dwie europejskie dyrektywy.

Prace nad nowym Prawem Komunikacji Elektronicznej (PKE) trwały już od kilku lat, a dziś ustawa została przyjęta przez Sejm. PKE wprowadza m.in. regulacje, które mają poprawić sytuację klientów w relacjach z operatorami telekomunikacyjnymi, a w rezultacie podnieść jakość i transparentność usług telekomunikacyjnych.

Co wprowadza nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej?

W myśl nowych przepisów operator ma przedstawiać warunki umowy prostym językiem. PKE zobowiązuje operatorów do tego, aby dostarczali klientom prostych i jasnych informacji o warunkach umowy, zanim ją podpiszą. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł świadomie zdecydować, która oferta jest dla niego najlepsza.

Co więcej, dzięki nowym przepisom klienci będą mogli łatwo porównywać różne, dostępne na rynku oferty usług telekomunikacyjnych, korzystając z niezależnego narzędzia. To rozwiązanie pomoże znaleźć najkorzystniejsze propozycje na rynku.

Nowe prawo dąży też do eliminacji naciągania klientów telekomów. PKE wprowadza przejrzyste zasady naliczania dodatkowych opłat, w efekcie czego operatorzy nie będą mogli naliczać wątpliwych opłat za dodatkowe usługi. Klienci będą mogli uniknąć nieprzewidzianych kosztów.

Przyjęte prawo reguluje zawieranie i rozwiązywanie umów, zakres dokumentów, które składają się na umowę o świadczenie usług komunikacji elektronicznej oraz reklamacje usług. Wprowadza także przepisy o usługach direct billing.

W PKE znalazło się także umocowanie w prawie zwrotu środków z konta prepaid. Klienci, którzy korzystają z usług prepaid, będą mogli odzyskać pozostałe środki na koncie, gdy przestaną korzystać z tych usług.

Ważnym elementem nowego prawa jest też ochrona przed nieuczciwymi sprzedawcami usług telekomunikacyjnych, którzy odwiedzają klientów w ich domach bez wcześniejszego umówienia.

Kolejny zapis w PKE dotyczy migracji z sieci miedzianych na światłowodowe. Nowe przepisy premiują operatorów, którzy będą zastępować miedzianą infrastrukturę sieciami światłowodowymi. Przepisy te mają utrzymać zdrową konkurencję na rynku telekomunikacyjnym i chronić prawa obecnych użytkowników.

Nowe prawo wprowadza również usługę Advanced Mobile Location (AML), dzięki której będzie można przekazywać precyzyjne informacje o lokalizacji osoby dzwoniącej na numer alarmowy 112 oraz inne trzycyfrowe numery alarmowe.

Nowe zasady rezerwacji częstotliwości

PKE będzie regulować kwestię wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego. Nowe prawo będzie również określać informacyjne obowiązki telekomów, a także obowiązki związane z bezpieczeństwem sieci i usług oraz na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Prawo reguluje również zasady, według których będzie się gospodarować częstotliwościami, w tym warunki, na jakich będzie się przydzielać, zmieniać i odnawiać rezerwacje częstotliwości oraz uzyskiwać pozwolenia radiowe. Ministerstwo Obrony Narodowej będzie zarządzać przydziałami dla użytkowników rządowych, a Prezes UKE przydziałami dla użytkowników cywilno-rządowych.

Częstotliwości dla systemów szerokopasmowych będzie można rezerwować na nie mniej niż 15 i nie dłużej niż 20 lat, co zapewni stabilność dla posiadaczy praw. Rezerwacje będzie można również przedłużać o maksymalnie 5 lat, ale łączny czas nie może przekroczyć 20 lat.

W myśl PKE Prezes UKE będzie uprawniony do tego, by wydawać decyzje obszarowe, które będą kompleksowo regulować dostęp do sieci telekomunikacyjnych. Te decyzje zastępują indywidualne pozwolenia i dotyczą określonych obszarów Polski.

Prawo Komunikacji Elektronicznej określa też inne procedury dotyczące regulacji rynku telekomunikacyjnego, zasady funkcjonowania organów odpowiedzialnych za telekomunikację i komunikację elektroniczną, wprowadza też nowy model opłat za pozwolenia. Zgodnie z unijną dyrektywą, PKE wprowadza ponadto wspólne ładowarki do urządzeń, by zmniejszyć ilość elektrośmieci.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji