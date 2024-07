Koniec legitymacji szkolnych, jakie znamy. Od 13 lipca zmiana

To koniec tradycyjnych, papierowych legitymacji szkolnych. Wszystkie nowe dokumenty będą wydawane już w formie plastikowej.

Szkoły już od kilku lat mają możliwość wydawania plastikowych legitymacji szkolnych. Jednak nie wszystkie placówki edukacyjne z tego korzystały. Teraz już nie będą miały większego wyboru. Wszystkie legitymacje szkolne, które będą wydawane od 13 lipca, będą musiały być w formie plastikowego dokumentu. To koniec tradycyjnych, papierowych dokumentów — donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Nowe legitymacje szkolne

Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o dokumentach publicznych oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Oba określają, jakie minimalne zabezpieczenia muszą mieć dokumenty publiczne, aby były odpowiednio chronione przed fałszerstwem. Stare, papierowe legitymacje szkolne nie spełniały tych wymogów, więc konieczne było wprowadzenie dokumentów plastikowych.

Wszystkie legitymacje szkolne, które będą wydawane od 13 lipca, muszą być już w formie plastikowej. Jednocześnie papierowe wersje, które trafią do uczniów przed tym terminem, nadal zachowają swoją ważność aż do zakończenia przez nich nauki. Natomiast nowa wersja będzie miała takie same wymiary, jak karty kredytowe (86,5 × 53,98 mm) i mogą mieć elektroniczną warstwę bezstykową.

Na nowe legitymacji będzie znajdowało się zdjęcie ucznia, imię i nazwisko, numer PESEL, nazwa i adres szkoły, nazwisko dyrektora, data wydania dokumentu, a także numer legitymacji. Natomiast na rewersie znajdzie się informacja o uprawnieniach do ulg między innymi na przejazdy środkami publicznego transportu. Te będą musiały być potwierdzane holograficznymi naklejkami, wydawanymi do 30 września dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Nowe przepisy są dla szkół problemem. Dotyczy to przede wszystkim mniejszych i biedniejszych placówek.

