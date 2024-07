Legitymacje szkolne do kasacji. Część szkół totalnie zaskoczona

Kończy się pewna epoka. Stare, papierowe legitymacje szkolne w końcu trafią do lamusa. I choć zmiana była zaplanowana już od jakiegoś czasu, wygląda na to, że zaskoczyła osoby za to odpowiedzialne niczym zima drogowców.

Rozporządzenie, dotyczące obowiązku wydawania legitymacji w formie plastikowej karty (nazywanej eLegitymacją), zostało wprowadzone 7 czerwca 2023 roku. Dotyczy ono świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, wśród których pojawia się też właśnie dotychczasowy dokument świadczący o pobieraniu nauki w szkole. Szkoły miały więc ponad rok, by przygotować się do zmian. Wygląda jednak na to, że ten skądinąd dobry pomysł zmiany nie przewidział podstawowego problemu takich działań, czyli kosztów.

"Zmiany? Jakie zmiany?"

Obowiązek wystawiania nowych legitymacji w formie plastikowych kart będzie obowiązywać formalnie od 12 lipca 2024 roku – wskazuje “Dziennik Gazeta Prawna”. Niestety, zmiana formy wydawania tych dokumentów wiąże się ze zmianą sprzętu lub firmy, która odpowiada za ich przygotowanie. I tu zaczynają się schody, zwłaszcza dla tych, którzy do tej pory albo zapomnieli o nowym obowiązku albo nie pozyskali środków na tę operację. Dotyczy do przede wszystkim mniej majętnych szkół i gmin. Jak donosi Dziennik, wiele z nich ma wciąż kłopot z dostosowaniem się do nowych przepisów.

Pierwsza opcja to zakup odpowiednich drukarek i ewentualna, samodzielna personalizacja kart. W drugim przypadku mowa o właśnie wyspecjalizowanych firmach, na które można przerzucić ten obowiązek, ale zdaniem Dziennika będzie to rozwiązanie korzystniejsze dla większych gmin i w dłuższym okresie. Tak czy siak, koszty wzrosną, ponieważ papierowe odpowiedniki były po prostu tańsze, choć z pewnością mniej funkcjonalne. Dla porównania, niektóre legitymacje studenckie umożliwiają dostęp do wybranych stref uczelni, dzięki czemu łatwo zabezpieczyć chociażby dostęp do garażu dla rowerów.

Z drugiej strony nie bez powodu stare legitymacje wciąż były popularne, choć ich plastikowe wersje były już dostępną alternatywą. Obecne przepisy sprawią jednak, że od 12 lipca nie będzie nawet możliwości wystawienia duplikatu utraconego dokumentu w wersji papierowej. Placówki edukacyjne wciąż jednak będą mogły wydawać dodatkowo mLegitymację, którą można było udostępniać za pomocą smartfonów.

