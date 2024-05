Rząd podkręca rozdawnictwo. Więcej laptopów dla nauczycieli

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Jeden z zapisów dotyczy nauczycieli klas 1-3, którzy również mają otrzymać bony na laptopy.

Poprzedni rząd znany był między innymi z rozdawania pieniędzy, które czasem trafiały tam, gdzie powinny, a czasem nie. Wśród wielu przygotowanych programów znalazł się i taki, z którego mogli skorzystać nauczyciele. Po tym, jak wszyscy uczniowie czwartych klas szkoły podstawowej mieli zostać obdarowani darmowymi laptopami, nauczyciele otrzymali bony na laptopy, o wartości 2500 zł.

Z tym bonem był jednak związany jeden poważny problem – nie otrzymali ich nauczyciele klas 1-3. Teraz ma się to zmienić, o czym jest mowa w przyjętej przez Radę Ministrów uchwale w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę po kryzysie, który wywołała pandemia COVID-19. Chodzi także o sprostanie wyzwaniom, jakie pojawiły się w obliczu napaści Rosji na Ukrainę. Rewizja KPO jest konieczna ze względu na opóźnienia i zaległości pozostawione przez poprzedni rząd. Pieniądze będą zainwestowane m.in. w zieloną transformację gospodarki, rozwój technologiczny, rozwiązania cyfrowe oraz poprawę dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych. Zmiany zaproponowane w KPO mają na celu dostosowanie przyjętych zobowiązań do realnych możliwości Polski. Założeniem dla rewizji KPO jest jej ograniczenie do zmian, które są niezbędne do skutecznej realizacji reform i inwestycji. Są one szczególnie istotne dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

– czytamy w komunikacie KPRM

O poszerzenie grupy nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonów na laptopy wnioskował w kwietniu tego roku Związek Nauczycielstwa Polskiego. Proponował on rozszerzenie programu "Laptop dla nauczyciela" o nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Część tych postulatów została spełniona i bony trafią do nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych. Wartość inwestycji ma wynieść około 173 miliony złotych.

