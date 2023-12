Ministerstwo Cyfryzacji w trybie pilnym spłaci sklepy

Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że urzędnicy w trybie pilnym spłacą dług wobec sklepów, wynikający z nieuregulowanych bonów na zakup laptopa dla nauczycieli.

Poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości zostawił po sobie bałagan. Chociaż program bonów dla nauczycieli na zakup laptopów ruszył już 3 października, to do dzisiaj sklepy nie doczekały się spłaty zależności. W sumie rząd jest winny kwotę aż 250 mln zł i z każdym dniem ona rośnie. Nowy Minister Cyfryzacji przekazał, że zostaną one spłacone w trybie pilnym — informuje WP.

Rząd spłaci sklepy

Przypomnijmy, że początkowo program zakładał spłatę w ciągu 30 dni od wykorzystania bonu na zakup laptopa. Z czasem regulamin zmieniono i sklepy mają otrzymywać zwrot w ciągu 30 dni, ale od zaakceptowania wniosku. Rzecz w tym, że przez 2 miesiące od startu programu rząd nie zatwierdził żadnego wniosku.

Część przedsiębiorców musiało już zapłacić podatek od sprzedanych laptopów. Wiele mniejszych sklepów czeka na zwrot rzędu 60-150 tys. zł. Z kolei jeden z większych sklepów z elektroniką, którego nazwy nie znamy, sprzedał z wykorzystaniem bonów laptopy o równowartości aż 10 mln zł.

Nowy Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że zaległości zostaną spłacone w trybie pilnym.

Zdiagnozowaliśmy problem, który po części wynikał z tego, że w okresie urzędowania rządu tymczasowego pracownikom ministerstwa wygasły pełnomocnictwa do wykonywania transakcji finansowych. Wiemy, że w systemie rozliczeniowym programu są wnioski niezaakceptowane oraz nieopłacone. Zleciłem współpracownikom pilne sprawdzenie tych wniosków. I podjęcie działań, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do przedsiębiorców.

- przekazał nowy Minister Cyfryzacji.

Krzysztof Gawkowski zdradził też, że ministerstwo ma zarezerwowane pieniądze na ten cel, więc żaden z przedsiębiorców nie powinien się obawiać, że nie otrzyma przelewu. W sumie nauczyciele wykorzystali już 100 tys. bonów, ale aktywowanych zostało już 300 tys., więc kwota może wzrosnąć nawet do 750 mln zł.

