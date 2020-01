Rynek tabletów dalej się kurczy

​ ​

Rynek tabletów nieustannie się kurczy. Tym razem co prawda tylko o 1,5%, ale trend jest niestety dalej widoczny. W ogóle nie stanowi to natomiast problemu dla Apple'a i Amazonu które zagarniają dla siebie coraz większy kawałek tortu.

IDC zaprezentował wyniki dotyczące światowego rynku tabletów. W 2019 roku spadek sprzedaży w tym segmencie wyniósł 1,5%. Sytuacji nie uratował nawet ostatni (świąteczny, a co za tym idzie najlepszy) kwartał. Nawet wtedy sprzedaż tego typu urządzeń spadła o 0,6%. Na rynku widzimy przy okazji te same zjawiska, które towarzyszą innym obszarom elektroniki - najwięksi rosną albo trzymają poziom, reszta spada. Szczególnie dobrze na rynku radzi sobie Apple, który zanotował duży wzrost sprzedaży (49,9 mln tabletów w 2019 roku wobec 43,3 mln w 2018, czyli wzrost o 15,2%). Przełożyło się to na dominującą pozycję na rynku - aż 34,6%.

Na drugim miejscu tradycyjnie znalazł się Samsung z 21,7 mln tabletów (spadek o 7,2%) i 15,1% udziału w rynku (spadek o 0,9%). Na trzecim miejscu też nie ma zaskoczenia - Huawei z 14,1 mln tabletów (spadek o 3,5%) i 9,8% udziału w rynku (spadek o 0,2%). Ale nie tylko Apple rośnie. Na polu walki dobrze radzi sobie też Amazon, który sprzedał 13 milionów tabletów (wzrost o 9,9%) i ma 9% udziału w rynku (wzrost o 0,9%). Na piątej pozycji jest Lenovo z 8,9 mln sprzedanych egzemplarzy (spadek o 4,2%) i 5,8% udziału w rynkowym torcie (symboliczny spadek o 0,1%).

Wszyscy inni producenci razem to zaledwie 25,7% rynku, jeszcze rok temu było to 30,3%.

