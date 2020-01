Samsung Galaxy Tab S6 5G oficjalnie zaprezentowany. Tablet jutro trafi do sprzedaży w Korei Południowej

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 5G został w końcu oficjalnie zaprezentowany w Korei Południowej. Urządzenie zadebiutuje na tamtejszym rynku 30 stycznia tego roku, czyli już jutro.

Samsung Galaxy Tab S6 5G to pierwszy na świecie tablet obsługujący sieci komórkowe najnowszej generacji - tak chwali ten produkt koreański gigant. Urządzenie ma wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 10,5 cala i rozdzielczości QuadHD+ oraz cztery głośniki z technologią Dolby Atmos, a to wszystko w metalowej obudowie o grubości 5,7 mm przy masie całości wynoszącej 420 g. Na wyposażeniu nie zabrakło również inteligentnego pióra S Pen, który przyczepia się do tylnej części tabletu w celu ładowania i przenoszenia.

Sercem urządzenia jest chipset Qualcomm Snapdragon 855 z modemem X50, współpracujący z 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Z tyłu znajduje sie podwójny aparat fotograficzny 13 Mpix + 5 Mpix, a ten z przodu ma rozdzielczość 8 Mpix. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 7040 mAh.

Dostępność i cena

Nowy tablet Samsunga trafi do sprzedaży w Korei Południowej jutro, 30 stycznia 2020 roku. Galaxy Tab S6 5G będzie dostępny w cenie 999900 wonów (3296 zł). Samsung oferuje wiele zniżek dla pierwszych nabywców tabletu, w tym na klawiaturę, książkowe etui, szkło ochronne Whitestone i limitowaną edycję pióra S Pen.

