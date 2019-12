Pojawiają się pierwsze rendery iPadów Pro 2020

Jeszcze nie zdążył skończyć się rok 2019, a już pojawiają się rendery iPadów nadchodzących w 2020 roku. Możliwe, że zadebiutują one o wiele wcześniej niż zwykle.

Dotychczas marzec był tym miesiącem, w którym debiutował najbardziej budżetowy iPad. Ostatnio jednak iPad o przekątnej 10,2 cala pojawił się we wrześniu. Co zatem ujrzy światło dzienne w marcu? Według doniesień iGeeksBlog oraz OnLeaks będą to przyszłoroczne iPady Pro. Już teraz pojawiły się ich pierwsze rendery.

Rozmiary (11 cali oraz 12,9 cala) i ogólne wzornictwo mają pozostać bez zmian. Zmieni się natomiast aparat główny, który od tej pory będzie potrójny. Zasilać ma je układ A13X.

And this is #Apple's 2020 #iPadPro duo!

360° videos + gorgeous official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my friends over @igeeksblog -> https://t.co/xFSQcbUjLM pic.twitter.com/2UWeusxu1w