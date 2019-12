Świąteczna promocja w Apple App Store

​ ​

Nie tylko Epic Games, ale i Apple App Store prowadzi świąteczną promocję. Posiadacze iPhone'ów oraz iPadów mają powód by zaglądać tam każdego dnia.

Epic Games rozdaje darmowe gry aż do 31 grudnia. Apple nie jest aż tak hojny, ale codziennie od dzisiaj aż do 29 grudnia dostępne będą rozmaite promocje. Wszystkie będą znajdować się w karcie z dzisiejszymi ofertami. Dzisiaj o 60% taniej dostępna jest paczka 200 klejnotów oraz jeden złoty bilet do gry Looney Tunes World of Mayhem. Graficy mogą uzyskać dostęp do aplikacji Canva - Graphic Design Creator. Wyjątkowo trzymiesięczny dostęp jest w cenie jednego miesiąca.

Posiadacze nowych urządzeń Apple'a mogą uzyskać natomiast roczny dostęp do Apple TV+.

