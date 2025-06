57-latek z Sopotu przerobił rower. Policję zszokował jeden element

Pewien 57-latek z Sopotu powiedział dość. Jednak, zamiast kupić skuter, lub chociaż hulajnogę elektryczną, postanowił podejść do tematu w sposób o wiele bardziej kreatywny. Tu należy podkreślić, że kreatywny nie oznacza mądry. Otóż postanowił on przerobić swój dotychczasowy rower na motorower. I chociaż brzmi to jak poważne wyzwanie, to gotowe zestawy z silnikiem i instrukcją montażu można kupić na Allegro. Sęk w tym, że takim pojazdem bez homologacji nie można poruszać się po drogach publicznych.