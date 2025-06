Papież miał rację. To, co się dzieje w Microsofcie to najlepszy dowód

Otóż Leon XIV stwierdził, że AI to poważne zagrożenie dla ludzkości. A to dlatego, że będzie odbierać ludziom pracę. I wcale nie jest to aż tak niedorzeczne. Tylko w ubiegłym miesiącu Microsoft zwolnił 6000 pracowników. Okazuje się, że to dopiero początek i pracę stracą kolejne tysiące. Wszystko to nakłada się ze stałymi inwestycjami firmy w rozwój AI. Nie ma także mowy o tym, aby Microsoft musiał ciąć koszty. Po prostu wiele zadań przejmuje Sztuczna Inteligencja.