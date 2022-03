Rosja: Facebook jak Al-Kaida. Zapadła decyzja sądu

Firma Meta, do której należy Facebook i Instagram, to organizacja terrorystyczna. Tak uznał rosyjski sąd, kończąc postępowanie, które wcześniej wszczął prokurator generalny.

Meta otrzymała zakaz prowadzenia działalności w Rosji.

Sądowe zaliczenie firmy Meta do organizacji terrorystycznych oznacza zakaz prowadzenia działalności biznesowej w Rosji, który obejmuje serwisy Facebook oraz Instagram, ale nie… komunikator WhatsApp, który nie został ujęty w postanowieniu.

Decyzja sądu kończy rosyjskie postępowania wobec firmy Meta. Sygnał dał Roskomnadzor, czyli rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, który wydała zakaz działania Facebooka i Instagramu w Rosji. Była to odpowiedź na odmowę rozpowszechniania rosyjskiej propagandy tworzonej przez putinowskie media.

Jednocześnie w pierwszej połowie marca ruszyło postępowanie karne, wszczęte przez Rosyjski Komitet Śledczy. Oskarżył on firmę Meta o nielegalne wezwania do morderstw i przemocy wobec obywateli Federacji Rosyjskiej. Prokurator ocenił, że działania Meta naruszają artykuły 280 i 205.1 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, w których wymieniane jest przestępstwo publicznego wezwania do działalności ekstremistycznej oraz pomoc w działalności terrorystycznej.

Sąd po rozpatrzeniu sprawy zgodził się z taką interpretacją działań firmy Meta, która jako organizacja terrorystyczna postawiona została w jednym szeregu z Al-Kaidą.

Wszystko jest efektem decyzji firmy Meta, która dopuszczała w swoich serwisach nawoływanie do przemocy i życzenia śmierci, o ile dotyczy one rosyjskich żołnierzy lub Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Później Meta się z tego wycofała, ale to już nie powstrzymało sądu przed ostatecznym sklasyfikowaniem firmy wśród terrorystów.

Źródło zdjęć: Shutterstock