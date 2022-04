Roaming UE – 1 lipca zacznie działać nowe rozporządzenie

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące roamingu w UE oraz EOG. Zasada Roam Like At Home zostaje z nami do 2032 roku.

Podróżując po Europie już chyba wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że w krajach UE, a także w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (członkowie EOG), możemy korzystać z własnego telefonu tak, jak w kraju. Umożliwia nam to rozporządzenie o roamingu UE i wprowadzona przez nie zasada RLAH (Roam Like At Home, roaming jak w domu).

Aktualne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE obowiązuje do 31 czerwca tego roku, ale jest już nowe, które będzie działać od 1 lipca 2022 roku przez 10 kolejnych lat. Zostało ono już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Roaming UE – co nowego?

Jedną z istotniejszych kwestii, które reguluje unijny dokument, jest wysokość hurtowych opłat za transmisję danych. W tym roku koszt ten wynosi 2 euro (ok. 9 zł) za 1 GB. W kolejnych latach będzie jeszcze taniej:

1,80 euro za 1 GB od 1 stycznia 2023 roku,

1,55 euro za 1 GB od 1 stycznia 2024 roku,

1,30 euro za 1 GB od 1 stycznie 2025 roku,

1,10 euro za 1 GB od 1 stycznia 2026 roku,

1,00 euro za 1 GB od 1 stycznia 2027 roku.

Stawka za zakończenie połączenia głosowego w roamingu UE również będzie maleć i z 0,55 eurocenta za minutę w 2022 roku (ok. 3 grosze) zostanie obniżona do:

0,4 eurocenta w 2023 roku,

0,2 eurocenta w 2024 roku.

Maksymalna hurtowa opłata za wiadomość SMS w roamingu wynosi 0,4 eurocenta (ok. 2 grosze). Stawka ta zmaleje 1 stycznia 2025 roku do 0,3 eurocenta za SMS.

