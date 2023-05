Do czego Polacy używają Internetu? Nexera zna odpowiedź

Przeciętny mieszkaniec centralnej i północno-wschodniej Polski spędza online prawie 6 godzin dziennie. W tym czasie między innymi umawiają się na randki, ale także korzystają z różnego rodzaju e-usług.

Nexera zaprezentowała wyniki piątej edycji badań, które od 2019 roku opisują zmiany społeczne i cywilizacyjne związane z dostępem do Internetu światłowodowego na terenach, na których ten hurtowy operator prowadzi swoje wielkoskalowe inwestycje. Jubileuszowa odsłona projektu, poprzez pryzmat historycznych danych, opisuje współczesny cyfrowy krajobraz wsi i mniejszych miejscowości, stawiając również pytania o to, jak może wyglądać dalsza ewolucja internetowego życia tej części Polski.

Zgromadzone wyniki wskazują, że 6 na 10 użytkowników mieszkających w zasięgu sieci korzysta ze światłowodu. Wzrost popularności i dostępności szybkiego Internetu przekłada się również na czas przeznaczony na cyfrowe aktywności. Rezydenci Regionów NEXERY spędzają online niemal 25 minut dziennie dłużej niż statystyczni Polacy, a Internet to dla nich przede wszystkim źródło rozrywki.

Od 2019 roku nieprzerwanie rośnie popularność oglądania filmów w sieci, a podobny trend widać również w przypadku randkowania online, ponieważ ponad połowa mieszkańców zna kogoś, kto znalazł swojego partnera życiowego w wirtualnej społeczności. Miejscowi przedsiębiorcy powszechnie wykorzystują dostęp do globalnej sieci dla rozwoju działalności biznesowej. Coraz większą popularnością wśród użytkowników cieszą się też telezakupy i udogodnienia e-administracyjne.

Gdy rozpoczynaliśmy badania w 2019 r. nikt nie mógł przewidzieć, że w kolejnym roku wybuchnie pandemia, która radykalnie zmieni rolę Internetu w codziennym życiu. Zauważone zmiany objęły przede wszystkim wydłużony czas spędzony w sieci oraz dynamiczny wzrost popularności e-usług i e-rozrywki. W ślad za tymi zjawiskami odnotowaliśmy także poprawę parametrów łączy. W naszym tegorocznym raporcie staraliśmy się jak najbardziej odzwierciedlić zjawiska występujące na przecięciu realnego i wirtualnego świata. Eksplorowaliśmy też nowe obszary, takie jak praca zdalna oraz konteksty, np. mobilność mieszkańców czy stosunek do nieruchomości. Nasze studium ma przy tym wyjątkowy charakter, a na podstawie zebranych przez pięć lat informacji jesteśmy w stanie w miarę dokładnie określić trendy w korzystaniu z Internetu na wsiach i małych miejscowościach położonych na terenie centralnej i północno-wschodniej Polski.

Analiza historycznych danych wskazuje, że w ostatnich latach poprawiła się jakość, dostępność i szybkość Internetu oraz zwiększyła się liczba jego zastosowań. Według ustaleń raportu #RegionyNEXERY2023, zmiany w korzystaniu z technologii w ciągu następnych 5 lat będą przede wszystkim polegały na przenoszeniu do świata online kolejnych obszarów życia. Wśród przewidywanych trendów respondenci wymieniają elektroniczny obieg dokumentacji, rozwój aplikacji edukacyjnych oraz częstsze korzystanie z platform sprzedażowych. Coraz większy zakres zyskają również rozwiązania z obszaru smart village, a dostęp do szerokopasmowej infrastruktury powinien się przyczynić do upowszechnienia proekologicznych postaw wśród społeczeństwa.

