Plus Światłowód ma w zasięgu 13 mln mieszkańców Polski

Plus rozszerzył zasięg swoich usług Internetu stacjonarnego o lokalizacje, w których znajduje się infrastruktura operatora Światłowód Inwestycje. Dzięki temu możliwość skorzystania z oferty Plus Światłowód ma już około 13 milionów mieszkańców Polski.

Dzięki dołączeniu infrastruktury Światłowód Inwestycje, oferta Plus Światłowód stała się dostępna dla ponad miliona nowych punktów adresowych. Łącznie światłowodowy Internet Plusa dociera już do około 5,4 miliona domów i mieszkań, czyli niemal 13 milionów osób w Polsce we wszystkich województwach. Współpraca ze Światłowód Inwestycje spowodowała, że nowe lokalizacje z dostępem do oferty światłowodowej Plusa pojawiły się między innymi w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Szczecinie, Katowicach, Poznaniu czy Wrocławiu, ale także w wielu mniejszych miastach i miejscowościach takich jak Nowy Targ, Skierniewice i Lubin.

Zobacz: Plus wprowadził eSIM dla zegarków. Jest jednak haczyk

Zobacz: Plus rozdaje prezenty. Mają związek z siatkówką

Oferta Plus Światłowód

Użytkownicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty Internetu stacjonarnego Plusa, mogą skorzystać z rabatów i uzyskać nawet 40 zł zniżki miesięcznie. Oferta Plus Światłowód S (do 300 Mb/s) z umową na 12 miesięcy na łączach Światłowód Inwestycje jest dostępna za 45 zł miesięcznie przy dokupieniu lub przedłużeniu oferty telewizyjnej Polsat Box za minimum 30 zł/mies. lub abonamentu głosowego Plus za minimum 59 zł/mies. Dla klientów, którzy nie spełniają powyższych warunków, miesięczna opłata za łącze światłowodowe do 300 Mb/s wynosi 75 zł.

W przypadku klientów Plusa i Polsat Box, którzy wybiorą ofertę Plus Światłowód korzystając z infrastruktury sieciowej Netii, miesięczny koszt dostępu do Internetu stacjonarnego z łączem o prędkości do 300 Mb/s (Plus Światłowód S) wyniesie 19 zł. Opłata w tej wysokości jest dostępna dla klientów, którzy jednocześnie dokupią bądź przedłużą umowę telewizyjną Polsat Box za minimum 30 zł/mies. albo głosową Plusa za minimum 59 zł/mies. Dla osób, które nie skorzystają z tej promocji, koszt Plus Światłowód S wyniesie 49 zł miesięcznie.

Dla wszystkich powyższych abonamentów dopłata do oferty Plus Światłowód M (do 600 Mb/s) wynosi 10 zł miesięcznie, a do Plus Światłowód L (do 1 Gb/s) – 20 zł miesięcznie. Wybierając usługę Internetu światłowodowego Plusa, w cenie abonamentu klienci otrzymują router stacjonarny oraz kartę SIM z pakietem 5 GB do wykorzystania na telefonie lub tablecie. Jednorazowa opłata aktywacyjna w przypadku mieszkań wynosi 79 zł, a w zabudowie jednorodzinnej 259 zł.

Użytkownicy, którzy skorzystają z oferty Plus Światłowód mogą skorzystać z dostępu do Disney+ w prezencie na rok. Po upływie 12 miesięcy opłata miesięczna za dostęp do platformy wynosi 28,99 zł.

Więcej informacji, w tym o dostępności oferty Plus Światłowód oraz regulamin promocji, można znaleźć na stronie www.plus.pl/swiatlowod.

Zobacz: Orange ma dwa prezenty. Darmowe gigabajty albo usługa

Zobacz: Dzień Dziecka w T-Mobile: zgarnij prezent dla swojej pociechy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus