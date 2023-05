Plus rozdaje prezenty. Mają związek z siatkówką

Plus świętuje 25 lat wspierania Polskiej Siatkówki. Z tej okazji operator sieci przygotował dla swoich klientów upominki i specjalne zniżki na najważniejsze wydarzenia siatkarskie w Polsce w 2023 roku.

Darmowe bilety za abonament

W Plusie ruszyła promocja, w której można otrzymać upominek w postaci biletów na mecze towarzyskie reprezentacji Polski mężczyzn, rozgrywane 25-26 maja 2023 roku w Katowicach i Sosnowcu. Z promocji „Siatkówka Katowice” mogą skorzystać klienci, którzy podpiszą nową lub przedłużą dotychczasową umowę na abonament oraz użytkownicy ofert mix i na kartę, którzy przeniosą swój numer do oferty abonamentowej. Upominkiem za wybranie abonamentu za minimum 69 zł (59 zł z e-fakturą) są dwa bilety na jeden z meczów towarzyskich:

mecz Alei Gwiazd Siatkówki Polska – Niemcy, Katowice, Hala Spodek, czwartek 25.05.2023 godz. 20:30,

mecz reprezentacji mężczyzn Polska – Niemcy, Sosnowiec, ArcelorMittal Park, piątek 26.05.2023 godz. 17:30.

Z promocji można skorzystać wyłącznie w trzech punktach sprzedaży w Katowicach:

Punkt Sprzedaży Plusa i Polsat Box przy ul. Warszawskiej 1,

Punkt Sprzedaży Plusa i Polsat Box w Galerii Katowickiej przy ul. 3 Maja 30,

Punkt Sprzedaży Plusa i Polsat Box w Galerii Libero przy ul. Kościuszki 229.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

Zniżki na bilety na mecze dla klientów Plusa

Jak co roku klienci Plusa mają też możliwość zakupu ze zniżką biletów na rozgrywane w Polsce mecze naszych siatkarskich reprezentacji. Aby skorzystać z promocji „Zniżki na mecze siatkówki”, należy na numer 80150 wysłać bezpłatnego SMS-a z odpowiednim hasłem. Harmonogram meczów oraz wykaz haseł uprawniających do zniżki na konkretne dni i spotkania jest dostępny na stronie www.plus.pl/siatkowka oraz w tabelach poniżej.

Można otrzymać po jednym kodzie uprawniającym do zakupu maksymalnie do sześciu biletów, a promocyjna zniżka to 25% na bilety na mecze w ramach Finałów Siatkarskiej Ligi Narodów i 15% na bilety na wszystkie pozostałe mecze Reprezentacji Polski mężczyzn lub kobiet wskazane w harmonogramie. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli kodów rabatowych, a zakupu biletów w ramach promocji można dokonać tylko na platformie biletowej www.ebilet.pl.

Więcej informacji o promocji zawiera regulamin.

25 lat Plusa z Polską Siatkówką

Sieć Plus jest związana z Polską Siatkówką od 1998 roku, będąc w tym czasie między innymi Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski Kobiet i Mężczyzn oraz tytularnym sponsorem PlusLigi i sponsorem Ligi Siatkówki Kobiet. W ciągu tych 25 lat wszystkie nasze reprezentacje narodowe (mężczyzn i kobiet seniorów, juniorów i kadetów) zdobyły na najróżniejszych turniejach łącznie aż 91 medali.

