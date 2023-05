Orange ma dwa prezenty. Darmowe gigabajty albo usługa

Jak co środę, Orange rozdaje prezenty w aplikacji „Mój Orange”. Dziś jest dosyć skromnie, co nie znaczy, że wszyscy klienci będą niezadowoleni. Część z nich znajdzie w apce darmowe gigabajty, a część darmową usługę.

Orange co tydzień w środę rozdaje prezenty dla klientów usług abonamentowych – często są to bezpłatne usługi, ale bywa też, że można otrzymać darmowe gigabajty. W zeszłym tygodniu operator zaoferował pakiet Music Pass na dwa miesiące za darmo oraz alternatywnie 5 GB. Co można znaleźć w apce dziś?

Orange: odbierz darmowe gigabajty

Część klientów w zakładce „Dla Ciebie” znajdzie dzisiaj paczkę 7 GB darmowego internetu. To niezbyt wiele, ale wystarczy na parę dni intensywnego użytkowania – może nawet do następnej środy. Zasady akcji są takie, jak zawsze – bonusowe gigabajty można wykorzystać na terenie Polski, a ich ważność wygasa po zakończeniu aktualnego cyklu rozliczeniowego.

Darmowe 7 GB w Orange można aktywować od dziś do przyszłego wtorku, 30 maja.

Jest też drugi prezent – usługa Cybertarcza, chroniąca przez zagrożeniami w sieci. Przydatna rzecz, ale tym razem Orange daje ją tylko na miesiąc. Od drugiego miesiąca operator zacznie naliczać opłatę 12 zł miesięcznie – oczywiście można zawczasu zrezygnować z usługi. Cybertarcza na miesiąc często pojawia się niezależnie od środowych akcji, jako oddzielna propozycja w aplikacji, ale teraz można ją wypróbować dodatkowo, niezależnie od innych okazji.

Niezmienna pozostaje też zasada, że akcja skierowana jest do abonamentowych klientów Orange, także korzystających z pakietów Orange Love, jednak użytkownicy ofert na kartę żadnego z prezentów w swojej aplikacji nie znajdą.

