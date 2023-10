Polacy mają rzecz do sprawdzenia. Czas do 31 października

Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że już niebawem wiele Profili Zaufanych straci ważność. Czy jest się czym przejmować?

Profil Zaufany to jedno z fajniejszych narzędzi, które zafundowali nam rządzący. Choć do jego implementacji można mieć pewne zastrzeżenia (i to w większości pewnie uzasadnione), to sam fakt, że pozwala na załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, bywa nieocenioną pomocą.

Twój Profil Zaufany zaraz straci ważność. Czas go przedłużyć

Profil Zaufany okazał się wręcz zbawieniem podczas pandemii COVID-19. Wtedy też Ministerstwo Cyfryzacji poszło Polakom na rękę, umożliwiając automatyczne przedłużanie jego ważności. Niestety przedłużone w ten sposób profile stracą wkrótce przestaną być aktywne. Ich data ważności upływa 31 października 2023.

‼️ 31 października br. wygasną profile zaufane o ważności automatycznie przedłużonej podczas pandemii!

➡️Ważność profilu możesz przedłużyć online na stronie https://t.co/BICKpim6sV. #PZ pic.twitter.com/7CjlgcjsQN — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) October 18, 2023



To o tyle istotna informacja, że od tego momentu ważność Profilu Zaufanego trzeba będzie przedłużać samodzielnie. Można tego dokonać na stronie pz.gov.pl.

Jest to bardzo prosty proces, który wymaga dosłownie kilku klików. Mimo to warto o nim pamiętać, bo za kilkanaście dni możemy obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku i bez opcji załatwiania spraw urzędowych online.

Przedłużony w ten sposób Profil Zaufany będzie ważny kolejne trzy lata.

