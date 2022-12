POPC podłączyło szybki Internet do ponad miliona gospodarstw domowych

Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa sporo ponad milion gospodarstw domowych znalazło się w zasięgu szybkiej sieci internetowej. Liczba ta ma się jeszcze zwiększyć.

W ramach I osi priorytetowej POPC "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" wspierane są działania umożliwiające uruchomienie jak najszerszego dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA. Tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie prędkości pobierania danych z Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Jednocześnie promowane są rozwiązania umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów.

Beneficjentami w ramach I osi POPC mogą być: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Te ostatnie w uzasadnionych przypadkach, czyli w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze.

Do tej pory Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisało 163 umowy w ramach I osi POPC, w których łączna kwota dofinansowania wyniosła 3 996 288 117,09 zł. W ramach tych umów wybudowano 78 722 km szybkiej sieci internetowej, w której zasięgu znalazło się 1 342 851 gospodarstw domowych. Realizacja projektów wciąż trwa, a gdy się zakończy, liczba tych ostatnich ma wzrosnąć do około 2,2 miliona.

Zobacz: Szybki Internet w Polsce. Inwestycje mają pochłonąć ponad 11 mld zł

Zobacz: Orange doprowadził światłowód do 3500 miejscowości. W ramach POPC

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: CPPC, telko.in