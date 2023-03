Miliony Polaków mają e-dowód, dla większości to zwykły plastik

Coraz więcej Polaków ma już nowoczesny dowód z warstwą elektroniczną, czyli inaczej mówiąc, e-dowód osobisty. Jednak tylko niewielka część z nas w pełni korzysta z możliwości, jakie stwarza taki dokument.

Rząd pochwalił się efektami wdrożenia nowszego typu dowodów osobistych, wzbogaconych o warstwę elektroniczną, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. Otrzymało je już ponad 11 milionów Polaków. Brzmi nieźle, ale w praktyce statystyki są mniej imponujące. Dotychczas swój nowy dokument aktywowały niecałe 4 miliony Polaków, a dopiero dzięki temu można korzystać z jego warstwy elektronicznej. Dla pozostałych 7 milionów jest to więc niewiele więcej niż zwykły „plastik”.

E-dowody zostały wprowadzone cztery lata temu. Od marca 2019 roku dokument tego rodzaju otrzymywały wszystkie osoby, które złożyły wniosek. Od listopada 2021 r. wydawane są jeszcze nowsze e-dowody osobiste z odciskami palców w warstwie elektronicznej oraz z podpisem posiadacza. Wprowadzenie najnowszego typu e-dowodu, z drugą cechą biometryczną, to efekt rozporządzenia unijnego.

Co daje e-dowód?

E-dowód to dowód osobisty zawierający warstwę elektroniczną. Znajdują się w nim dane jego posiadacza, w tym zdjęcie biometryczne. Ponadto w warstwie elektronicznej e-dowodu znajdują się trzy certyfikaty: potwierdzania obecności, identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego oraz miejsce na certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

E-dowód umożliwia :

korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach (aplikacja ICAO),

na lotniskach (aplikacja ICAO), potwierdzenie Profilu Zaufanego ,

, komunikowanie się z administracją publiczną oraz innymi podmiotami,

oraz innymi podmiotami, sygnowanie dokumentów oraz wniosków za pomocą podpisu elektronicznego,

oraz wniosków za pomocą podpisu elektronicznego, bezpiecznie logowanie się do portali administracji publicznej (np. e-Urzędu Skarbowego),

E-dowód trzeba aktywować

Wykorzystanie możliwości, jakie stwarza warstwa elektroniczna, wymaga jej aktywacji. Aby mieć dostęp do elektronicznych funkcji e-dowodu (np. logowanie się do serwisu Gov.pl), trzeba mieć smartfon z NFC oraz zainstalować aplikację eDO App i w niej dokonać aktywacji. Można też posłużyć się specjalnym czytnikiem do e-dowodu oraz zainstalować na komputerze oprogramowanie do obsługi e-dowodu: E-dowód menadżer lub E-dowód podpis elektroniczny.

Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów PIN dla każdego z tych certyfikatów (odpowiednio 4-cyfrowy PIN1 i 6-cyfrowy PIN2). Można to zrobić już w urzędzie gminy przy odbiorze dowodu osobistego albo później, w dowolnym urzędzie gminy.

Wkrótce Polacy będą mogli w pełni skorzystać z dodatkowych możliwości, jakie stwarza aplikacja mObywatel w smartfonach.

