mObywatel zastąpi dowód. Sejm przyjął ustawę

Sejm przyjął ustawę o aplikacji mObywatel. To duży krok w stronę zrównania jej z dowodem osobistym.

mObywatel to użyteczne w wielu sytuacjach narzędzie, które uwalnia nas od konieczności noszenia przy sobie kilku różnych dokumentów. Nie zastępuje ono jednak w pełni dowodu osobistego i wciąż możemy się spotkać z sytuacjami, gdy bez plastiku się nie obejdzie. Powoli jednak wszystko zmierza w kierunku tego, by aplikacją mObywatel można się było posługiwać w kraju na równi z dowodem osobistym.

W tym celu została przygotowana ustawa o aplikacji mObywatel, która dzisiaj została przyjęta przez sejm. Wynik głosowania: 436 posłów za, dziewięciu przeciw, dwóch się wstrzymało od głosu. Teraz ustawa trafi do senatu, który może ją przyjąć bez zmian lub wnieść do niej własne poprawki. W pierwszym przypadku ustawa trafi do prezydenta, który ją podpisze, zawetuje lub odeśle do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z ustawą zasadniczą. Jeśli senat zgłosi swoje poprawki do ustawy, dokument jeszcze raz wróci do sejmu, który senackie poprawki może przyjąć lub odrzucić. A potem do prezydenta.

Procesowana ustawa zrównuje również elektroniczne prawo jazdy z tradycyjnym dokumentem. Umożliwia też jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom na udostępnianie w aplikacji mObywatel lokalnych dokumentów, takich na przykład, jak karta mieszkańca. W mObywatelu maja się znaleźć usługi e-Urzędu Skarbowego, pojawi się też możliwość regulowania płatności za usługi administracyjne.

Funkcje, które trafią do aplikacji mObywatel w przyszłości, to między innymi:

powiadomienia o zwrocie podatku, dofinansowaniu z gminy, decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola, zbliżającym się terminie ważności dokumentów,

integracja z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Rejestrem Komorników i Notariuszy.

Zgodnie z ustawą, banki będą musiały respektować dowód osobisty w aplikacji mObywatel od 1 września 2023 roku.

Źródło zdjęć: DarSzach / Shutterstock.com

Źródło tekstu: telko.in