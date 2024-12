Polacy nie płacą rachunków. 1,5 mld zł zaległości wobec telekomów

Polacy wciąż mają problem z płaceniem rachunków za telefon. Według najnowszych danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zaległości przekroczyły w październiku 1,5 mld zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Operatorzy nieustannie kuszą nowymi promocjami i usługami, ale jest też druga strona medalu. Zadłużenie osób i firm w sektorze telekomunikacyjnym przekroczyło w październiku 1,5 mld zł – podaje BIG InfoMonitor.

W 2023 roku wartość sektora telekomunikacyjnego w Polsce wzrosła o 6 proc., osiągając rekordowe 43,1 mld zł. Jednocześnie operatorzy wydali ponad 11 mld zł na inwestycje w rozwój infrastruktury, m.in. sieci 5G i światłowodowej. Wysokie koszty dostępu do nowych technologii stanowią dodatkowe wyzwanie dla telekomów, jednocześnie operatorzy muszą się mierzyć z problemem rosnących zaległości ze strony klientów.

Średnie zadłużenie to blisko 5 tys. zł

Branża telekomunikacyjna, w której skład wchodzą m.in. operatorzy sieci stacjonarnych i komórkowych, dostawcy internetu, a także usługi satelitarne i kablowe, zmaga się z zaległym zadłużeniem konsumentów oraz przedsiębiorców, które na koniec października 2024 roku zbliżyło się do 1,5 mld zł. Według danych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor 316 tys. podmiotów zalegało z płatnościami, a średnie zadłużenie wynosiło 4732 zł. 16 proc. dłużników telekomunikacyjnych wpisanych do rejestru BIG InfoMonitor stanowią przedsiębiorcy – jest ich blisko 52 tys.

Z Rejestru Dłużników wynika, że znaczną większość niesolidnych klientów telekomów, bo przeszło 49 proc. (156 tys.), stanowią mężczyźni, kobiety z kolei 34 proc. (108 tys.). Jeżeli chodzi o grupy wiekowe, to najwięcej, bo aż 71 tys. dłużników telekomy mają wśród osób w wieku 35-44 lat. Pod tym względem drugie miejsce piastuje pokolenie millenialsów – 61 tys. osób z nieopłaconymi zaległościami. Podium zamykają osoby w wieku 45-54 lat, w tej grupie demograficznej na koniec października było łącznie niemal 54 tys. dłużników.

W badaniu „Nastawienie Polaków do spłacania i windykowania długów” przeprowadzonym na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor ankietowani, zapytani o kolejność spłaty zobowiązań w przypadku braku wystarczających środków, wskazali zaległości za czynsz (26 proc.) oraz za media (26 proc.) jako najpilniejsze do uregulowania. Z kolei rachunki za telefon, choć często traktowane jako niezbędne, to w sytuacji ograniczonych funduszy nie stanowią priorytetu – tylko 5 proc. respondentów wskazało je jako istotne.

Największe zadłużenie odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie łączna kwota długu wyniosła ponad 239 mln zł, a średni dług 5802 zł. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z zadłużeniem w wysokości 203 mln zł i przeciętnym zaległym zobowiązaniem wynoszącym 4 621 zł, a trzecie miejsce przypadło województwu dolnośląskiemu, gdzie łączna kwota zadłużenia wyniosła 149 mln zł, a średnie zadłużenie to 4 654 zł. Na przeciwnym biegunie znalazło się województwo świętokrzyskie z kwotą 25,9 mln zł i średnim zadłużeniem wynoszącym niemalże 4 tys. zł.

Zobacz: Unia z nowymi przepisami. Mamy być bezpieczni i mniej szpiegowani

Zobacz: Polacy dzwonią, potem jest szok na rachunku. Będą kontrole infolinii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl), BIG InfoMonitor

Źródło tekstu: BIG InfoMonitor