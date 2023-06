Polacy dzwonią, potem jest szok na rachunku. Będą kontrole infolinii

Jeśli przedsiębiorca udostępnia numer telefonu do kontaktów w sprawie zawartej umowy, to koszt nie może być wyższy niż za zwykłe połączenie. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dochodzą sygnały, że nie każdy się do tego stosuje. Dotyczy to na przykład przewoźników lotniczych.