Plus odda klientom pieniądze. Za to drugą ręką zabierze

Klienci Plusa na kartę oraz oferty Mix mogą odzyskać pieniądze z niewykorzystanych środków na kontach prepaid. Operator przedstawił szczegółowe zasady, na jakich będzie się to odbywać. W nowym regulaminie pojawia się opłata za dokonanie zwrotów.

Pod koniec marca 2023 r. Sąd Apelacyjny odrzucił skargę Polkomtela na decyzję UOKiK, który nałożył na operatora karę 20 mln zł.

Spór dotyczył decyzji urzędu z 2020 roku, zaś początek sprawy sięgał jeszcze 2016 r., gdy Polkomtel, podobnie jak inni operatorzy, trafił pod lupę UOKiK za to, że niewykorzystane środki na kontach prepaid przepadały po okresie ważności usług, na czym tracił klient, a zyskiwał operator. UOKIK zobowiązał Polkomtela do zaniechania tej praktyki i wprowadzenia mechanizmu zwrotu środków.

Plus trochę odda, trochę zabierze

Polkomtel ogłosił właśnie nowe zasady zwrotu niewykorzystanych środków dla abonentów korzystających z usług na kartę. Regulamin zakłada, że zwrot niewykorzystanych środków z kont w usługach na Kartę oraz Mix dotyczy tylko środków, które pochodzą bezpośrednio z zasileń, za to nie obejmuje bonusów lub promocji.

Zwrot środków możliwe jest w przypadku:

rozwiązania umowy , w tym przeniesienia numeru telefonu do innego operatora,

, w tym przeniesienia numeru telefonu do innego operatora, upływu okresu ważności dla usług wychodzących i przychodzących,

dla usług wychodzących i przychodzących, przeniesienia numeru telefonu z oferty na Kartę oraz Mix do oferty abonamentowej sieci Plus.

Na złożenie wniosku o zwrot środków użytkownik ma 90 dni od wystąpienia jednego z tych zdarzeń. Co jednak ważne, Polkomtel ustalił opłaty manipulacyjne związane z obsługą wniosku o zwrot środków.

W przypadku zwrotu w formie przelewu na numer rachunku bankowego jest to kwota 20 zł, natomiast gdy klient wybierze przekaz pocztowy, musi się liczyć z opłatą od 27 do 31 zł w zależności od wysokości zablokowanych środków do zwrotu (do 120 zł, 120-500 zł i powyżej 500 zł).

Opłata manipulacyjna nie jest pobierana tylko w sytuacji, gdy klient zleci przeksięgowanie środków na inny, aktywny numer w Polkomtelu lub przekaże te środki na rzecz Fundacji Polsat. Jak to wygląda w praktyce? Opłata manipulacyjna jest po prostu odliczana od kwoty niewykorzystanych środków do zwrotu.

Szczegóły w regulaminie:

