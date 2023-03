Polkomtel nie uniknie gigantycznej kary. Chodzi o zwrot środków z konta

UOKiK poinformował na Twitterze o korzystnym dla siebie rozstrzygnięciu w sprawie przeciwko operatorowi Polkomtel. Sąd Apelacyjny odrzucił skargę operatora i przyznał rację urzędowi, potwierdzając słuszność nałożenia kary 20 mln zł. Decyzja jest prawomocna.

O co dokładnie chodzi? Sprawa ciągnie się od 2016 roku, gdy UOKiK wszczął postępowanie przeciwko czterem największym operatorom w Polsce: Orange, P4 (Play), Polkomtel (Plus) oraz T-Mobile. Zarzuty wobec wszystkich były podobne: niewykorzystane środki na kontach prepaid po okresie ważności usług wychodzących przepadały.

UOKiK tak opisywał ten mechanizm w przypadku Polkomtela: jeżeli klient miał Taryfę elastyczną na kartę, to po doładowaniu za 50 zł mógł przez 90 dni wykonywać połączenia. Jednak gdy nie doładował ponownie karty, to niewykorzystane w tym czasie środki przepadały. Jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy było złożenie reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwroty nie były jednak wypłacane w gotówce, lecz wpływały na konto abonenckie w Plusie. Tym samym klienci, którzy odeszli z tej sieci, byli pozbawiani możliwości zwrotu pieniędzy. UOKiK ocenił, że Polkomtel w ten sposób utrudniał zmianę operatora telekomunikacyjnego.

Postępowania w tej i pozostałych sprawach trwały dość długo. UOKiK wydał pierwszą decyzję dopiero w lutym 2020 roku – dotyczyła ona właśnie Polkomtela. Urząd nałożył na operatora karę za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w wysokości 20 433 226 zł. Polkomtel miał również zaniechać tej praktyki i opublikować rozstrzygnięcie urzędu na swojej stronie internetowej.

Polkomtel nie zgadzał się z tą decyzją i zapowiadał odwołania.

Na obecnym etapie Polkomtel nie zgadza się z decyzją UOKiK i uważa ją za pozbawioną podstaw prawnych. Na pewno odwołamy się do sądu i do czasu ostatecznego i prawomocnego wyroku, decyzja UOKiK pozostaje nieprawomocna, w związku z czym nie może być podstawą do żądania zwrotu środków