Plus najbardziej przychylny konsumentom – UKE podsumowuje postępowania ADR w 2020 r.

UKE opublikowało raport, w którym podsumowuje postępowania ADR przeprowadzone w 2020 roku. Wśród dostawców usług telekomunikacyjnych największy odsetek spraw zakończonych po myśli konsumentów przypada na Polkomtel, właściciela sieci Plus.

Postępowania ADR to jeden ze sposobów, w jaki konsumenci mogą dochodzić swoich roszczeń od przedsiębiorców. Są one prostsze, szybsze, a także tańsze od postępowań sądowych, w związku z czym stanowią dla nich ważną alternatywę.

Jednym z organów prowadzących tego typu postępowania jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), który specjalizuje się w sporach z dostawcami usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Urząd opublikował sprawozdanie, w którym podsumowuje postępowania ADR przeprowadzone w 2020 roku.

Umowy i rachunki - o to najczęściej kłócimy się z operatorami

W 2020 roku UKE przeprowadziło 855 postępowań ADR w sprawach z udziałem dostawców usług telekomunikacyjnych. Średni czas trwania takiego postępowania wyniósł 25 dni, natomiast najczęstszymi powodami sporów okazały się kwestie związane z zawarciem, zmianą lub rozwiązaniem umowy, a także z rozliczeniami. Pierwsza kategoria stanowiła 35 procent, natomiast druga 26 procent wszystkich postępowań. Inne popularne powody skarg konsumentów to kwestie nienależytego wykonania usług, roamingu oraz przeniesienia usług.

Polkomtel najbardziej ugodowy, Orange najmniej

Co warto zauważyć, aż 49 procent postępowań ADR kończyło się po myśli konsumentów, także jest to całkiem jest to całkiem skuteczne narzędzie dochodzenia swoich praw od operatorów..

Jeśli chodzi o to, które firmy był najbardziej przychylne konsumentom, na pierwsze miejsce wysuwa się bezapelacyjnie Polkomtel. Aż 69 procent sporów z właścicielem Plusa i Cyfrowego Polsatu kończyło się pozytywnie. Na drugim miejscu uplasowało się P4, właściciel sieci Play, z 53 procentami. Trzecie miejsce to T-Mobile z 46 procentami. Najmniejszy odsetek pozytywnie zakończonych spraw przypadał na Orange - po myśli konsumentów kończyło się tylko 43 procent postępowań.

Ze szczegółowymi statystykami na temat działalności UKE w zakresie postępowań ADR w 2020 roku można zapoznać się w pełnej wersji sprawozdania.

Źródło zdjęć: UKE, Pexels

Źródło tekstu: UKE