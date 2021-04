JaOnline: UKE rusza z kampanią ostrzegającą o atakach phishingowych

Plagą ostatnich miesięcy są ataki phishingowe: „na szczepionkę", „na dopłaty do przesyłki", „na fundusze z tarczy kryzysowej", „na sanepid" – ostrzega UKE. Urząd rusza z z nową kampanią edukacyjną #JaOnline.

Specjaliści od bezpieczeństwa od miesięcy alarmują o aktywności cyberprzestępców, którzy wykorzystują pandemie jako okazję do ataków phishingowych. Mimo ostrzeżeń oszustom zawsze udaje się znaleźć nowe ofiary, co nierzadko prowadzi do utraty oszczędności życiowych.

Zobacz: Szczepionka na COVID-19 szkodzi? Nie, to cyberprzestępcy fałszują informacje

Problem dostrzegł też Urząd Komunikacji Elektronicznej. Z myślą o wszystkich użytkownikach internetu UKE przygotował kampanię #JaOnline. Jej pomysłodawcy zamierzają przypominać internautom o zasadach cyberbezpieczeństwa, bezpiecznej bankowości czy zakupów online.

Na swoim blogu UKE wymienia kilka przykładów najczęstszych przekrętów.

Dostałam maila od hiszpańskiego adwokata „Barr. Louis Dibo Esq.”. Chce mi przekazać spadek po krewnym, który zginął w wypadku: 7 mln złotych! Muszę tylko szybko pokryć koszty formalności, zanim pieniądze zostaną skonfiskowane. Wystarczy, że teraz prześlę 60 tys. i podam swoje dane. Czy los się do mnie uśmiechnął i już niebawem nie będę musiała pracować i martwić się o dochody?

– pyta retorycznie Milena Górecka, naczelnik, Departament Polityki Konsumenckiej UKE.

To oczywiście znany wariant nigeryjskiego przekrętu. Inne wymieniane przez UKE już nie są takie oczywiste: na przykład ktoś na Facebooku wysyła wiadomość zachęcającą do głosowania w jakimś plebiscycie lub kliknięcia w link, który pozwoli wygrać nagrodę lub bony rabatowe. Popularne są także wiadomości o wycieku prywatnych zdjęć. W każdej tego typu wiadomości jest link, którego kliknięcie może spowodować zainfekowanie urządzenia lub utratę danych.

Zobacz: Nowe oszustwo: „na BlaBlaCar”. Ostrzeżenie CERT Polska

Jednak największą plagą zdaniem UKE są ataki phishingowe. Oszustwa na szczepionkę, dopłaty do przesyłki, wyłudzenia na OLX, oszustwa na fundusze z tarczy kryzysowej, podszywanie się pod pracowników sanepidu, policję czy pracowników banku.

My jesteśmy najsłabszym ogniwam w łańcuchu bezpieczeństwa. Przestępcy wykorzystują socjotechnikę, nasze słabości, lęki, niewiedzę i nieuwagę do swoich celów

– ostrzega UKE.

Kampania #JaOnline

Urząd Komunikacji Elektronicznej zamierza edukować internautów i organizuje kampanię #JaOnline. Zostanie ona zainaugurowana 14 kwietnia o 11:00 na kanale YouTube UKE i na Facebooku. Razem z ekspertami z Biura Rzecznika Finansowego, UOKiK, Politechniki Wrocławskiej, policji, a także specjalistami badającymi potrzeby osób starszych oraz dzieci i młodzieży pomysłodawcy akcji opowiedzą o pułapkach, na jakie można trafić w sieci i co zrobić, by nie dać się złapać.

Zobacz: Nowa kampania phishingowa, na celowniku użytkownicy Office 365

Zobacz: Największe włamanie w historii Twittera: ktoś dał się nabrać na phishing

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Urząd Komunikacji Elektronicznej