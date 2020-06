Bloomberg: Play myśli o sprzedaży swoich wież BTS

Operator sieci Play rozważa możliwość sprzedaży posiadanych wież telekomunikacyjnych oraz innych tego typu lokalizacji - podaje agencja Bloomberg. Fioletowi mogą za to dostać 800 milionów euro.

Spółka Play Communications S.A. zaliczyła w piątek, 26 czerwca 2020 roku, wzrost o 4,7% ceny aukcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to prawdopodobnie pokłosie publikacji Bloomberga podającej, że fioletowy operator myśli o sprzedaży tego, przez ostatnie lata rozbudowywał - sieć około 8000 stacji bazowych, z których mniej więcej połowa to wieże. Cały proces miałby się formalnie odbyć na początku 2021 roku. Sprzedaż przyniosłaby spółce nawet 800 milionów euro (ponad 3,5 mld zł).

Infrastruktura bezprzewodowa cieszy się zainteresowaniem inwestorów, których przyciąga stały i długoterminowy charakter tego typu aktywów. W raporcie opublikowanym w kwietniu 2019 roku firma konsultingowa Ernst & Young LLP stwierdziła, że większy outsourcing aktywów wieżowych w przypadku operatorów telekomunikacyjnych może uwolnić 28 mld euro (128 mld zł) kapitału na reinwestycję w poprawę zasięgu sieci i przyspieszenie wdrażania sieci 5G.

- Uważamy, że spin-off i sprzedaż infrastruktury mobilnej może być silnym pozytywnym bodźcem dla polskich operatorów. Może to zapewnić operatorom telekomunikacyjnym ogromne wpływy finansowe, które mogłyby zostać wykorzystane do zmniejszenia zadłużenia, inwestycji w częstotliwości lub wdrożenia 5G lub zwiększenia wynagrodzenia inwestorów.

- napisał Piotr Raciborski, analityk w domu maklerskim Wood & Co.

Bloomberg milczy na temat temat tego, w jaki dokładnie sposób Play miałby sprzedać posiadane aktywa wieżowe oraz kto mógłby być ich potencjalnym nabywcą. Jak podaje Parkiet:

W Europie na zakupach są operatorzy infrastrukturalni, tacy jak Cellnex, fundusze infrastrukturalne, jak American Tower i banki inwestycyjne. W kraju zainteresowanie powiększeniem portfela masztów wyrażał wielokrotnie Emitel.

Play planuje przenieść swoje nadajniki do wydzielonej firmy. Podobnie krok zrealizowała Grupa Cyfrowy Polsat, do której należy spółka Polkomtel Infrastruktura. Do niej właśnie wniesiono aktywa Polkomtela, Sferii i Aero 2.

