Nowa oferta Play Internet z 500 GB i router 5G

Play przygotował kolejną ofertę na internet domowy. Tym razem jest to 500 GB danych dla tych, którzy potrzebują bardzo dużych paczek danych. Wraz z pakietem oferowany jest stacjonarny router 5G.

Play poinformował o udostępnianiu nowej oferty Play Internet w usłudze o obiecującej nazwie „Internet bez limitu GB”. Korzystając z najnowszego planu, użytkownik może liczyć na nielimitowane gigagabajty, ale z tego w pełnej prędkości – 500 GB. Po przekroczeniu 500 GB transmisji danych w pełnym okresie rozliczeniowym szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych ulega obniżeniu do 1 Mb/s w przypadku danych pobieranych oraz 384 kb/s w przypadku danych wysyłanych. Trzeba też pamiętać, że nielimitowany internet możliwy jest tylko w zasięgu własnej sieci infrastrukturalnej P4, a nie w roamingu. Oferta powiązana jest z dostępem do sieci 5G wraz z routerem 5G.

Zobacz: Nowa oferta w Play: 70 GB Internetu od 35 zł za osobę oraz 5G

Elastyczny pakiet GB

Jeśli 500 GB okaże się zbyt male dla klientów, to mogą oni skorzystać z dodatkowej opcji - elastycznego pakietu 100 GB. W razie potrzeby pakiet włączy się sam - ale tylko wtedy, gdy zostanie wykorzystana podstawowa paczka z pełną prędkością. Jeśli w danym miesiącu użytkownik nie wykorzysta 500 GB, to pakiet się nie włączy, a opłata nie zostanie naliczona. Jeżeli zostanie naliczona, to rachunek użytkownika zostanie obciążony dodatkową kwotą w wysokości od 20 zł za miesiąc. Oferta wymaga aktywacji przy zawieraniu umowy lub w Play24.

Nowy Play Internet z 500 GB kosztuje 110 zł miesięcznie z uwzględnieniem rabatów (5 zł za e-faktury i 5 zł za zgody marketingowe). Dodatkowo operator proponuje router za 99 zł. Bez umowy ten router w Play wyceniony został na 2499 zł.

Zobacz: Play wprowadza następcę SMS, czyli usługę Czat RCS

Router Huawei 5G CPE PRO 2 to między innymi:

5G i LTE kat. 19 (download) i 13 (upload)

(download) i 13 (upload) Możliwość połączenia do 64 urządzeń

Wi-Fi 6 , 802.11 b/g/n/a/ac/ax 2,4 GHz i 5 GHz

, 802.11 b/g/n/a/ac/ax 2,4 GHz i 5 GHz Złącza RJ45

Decydując się na tę ofertę, użytkownicy będą mogli skorzystać z dostępu do serwisu Amazon Prime Video na 6 miesięcy bez dodatkowych opłat.

Dodatkowe informacje: Regulamin Oferty Promocyjnej Internet bez limitu GB

Zobacz: Play rozbudowuje sieć 5G, jej zasięg obejmie ponad 50 miast

Zobacz: Internet stacjonarny w Play przez 3 miesiące za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Play