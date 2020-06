Play wprowadza nowe pakiety Solo w ofercie na kartę

Play przygotował dla użytkowników swojej oferty na kartę nowe pakiety Solo dla taryfy odNowa (i nie tylko). Dają one nielimitowane niemal wszystko oraz do 20 GB Internetu z pełną prędkością, także w technologii 5G.

Nowy pakiet Solo XL w Play na kartę to nielimitowane rozmowy, nielimitowane SMS-y i nielimitowane MMS-y. Osoby, które wybiorą ten pakiet, odnawiający się cyklicznie co miesiąc, będą mogły skorzystać również z technologii 5G, mając do dyspozycji nielimitowaną ilość danych (20 GB z pełną prędkością). Pakiet Solo XL kosztuje 35 zł miesięcznie i można go aktywować w taryfach Formuła Play na Kartę, Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to! i Play na Kartę Rok Ważności Konta. Aktywacja? W Play24 lub kodem USSD *111*203*1#.

W taryfie odNowa są dostępne również inne pakiety Solo. Szczegóły zebraliśmy w tabeli poniżej.

Pakiet Solo Mini Solo L Solo XL odNowa Internet 10 GB 15 GB 20 GB Rozmowy nielimitowane nielimitowane nielimitowane SMS-y nielimitowane nielimitowane nielimitowane MMS-y nielimitowane Okres działania 10 dni

(pakiet jednorazowo) miesiąc

(pakiet cykliczny) miesiąc

(pakiet cykliczny) Aktywacja w Play24 tak tak tak Aktywacja kodem *111*209*1# *111*571*1# *111*229*1# Cena 15 zł 30 zł 35 zł

Dodatkowo w Solo XL odNowa klienci otrzymają dostęp do sieci 5G. Powyższe pakiety wykorzystywane są przed tymi bez terminu ważności, więc nie trzeba się martwić o swoje dotychczas zgromadzone środki. Play zapowiada, ze jeśli nowe pakiety się spodobają, pomyśli o pakiecie XXL.

