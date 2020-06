lajt mobile w ofercie na kartę proponuje 3 nowe pakiety

Sieć lajt mobile wystartowała z nową ofertą. Operator proponuje w sumie trzy nowe pakiety – dwa tańsze No Limit All, a do tego pakiet internetu o wielkości 20 GB.

Do oferty na kartę w lajt mobile weszły dwa nowe, tańsze pakiety z nielimitowanymi rozmowami na numery stacjonarne, komórkowe, SMS-ami i MMS-ami oraz internetem. Są to: pakiet No Limit All M oraz pakiet No Limit All S, które dołączyły do już znanego i cieszącego się sporą popularnością pakietu No Limit All L i razem tworzą główną ofertę prepaid operatora.

Zobacz: lajtDUET MEGA w lajt mobile - niższa cena na stałe

Zobacz: lajt mobile: przedłużenie promocji na dodatkowy pakiet internetu

Do oferty dołączył dziś także dodatkowy pakiet samego internetu - 20 GB za 25,00 zł.

Nowe pakiety w lajt mobile prezentują się więc następująco:

No Limit All S:

cena 15,99 zł,

nielimitowane połączenia na numery komórkowe i stacjonarne,

nielimitowane SMS-y i MMS-y,

internet 1 GB,

pakiet cykliczny, odnawialny co 30 dni.

No Limit All M:

cena 17,99 zł,

nielimitowane połączenia na numery komórkowe i stacjonarne,

nielimitowane SMS-y i MMS-y,

internet 4 GB,

pakiet cykliczny, odnawialny co 30 dni.

Internet 20 GB:

cena 25,00 zł,

internet 20 GB,

pakiet cykliczny, odnawialny co 30 dn

Dodatkowe informacje o pakietach zawiera najnowszy regulamin usług na kartę.

Zobacz: 10 GB za 5 zł dla klientów lajt mobile

Zobacz: W Happy Fridays tym razem 1 GB internetu w roamingu UE