lajtDUET MEGA w lajt mobile - niższa cena na stałe

Wraz z końcem roku w sieci lajt mobile zakończyła się promocja dla oferty lajtDUET MEGA polegająca na obniżeniu miesięcznego abonamentu za dwie karty SIM do 69,99 zł (dawniej 79,99 zł). Jak informuje operator, promocja cieszyła się sporym zainteresowaniem, dlatego niższa cena zostaje w tej ofercie na stałe.

Od 1 stycznia 2020 r. wzrósł także limit roamingowy i dla planu taryfowego lajtDUET MEGA, który wynosi teraz 3,79 GB na każdą kartę SIM.

W efekcie najnowszych zmian oferta lajtDUET MEGA kształtuje się następująco:

koszt 34,99 zł/mc (69,99 zł/mc za dwie karty SIM) ,

, nielimitowane połączenia na numery komórkowe oraz stacjonarne,

nielimitowane SMS-y i MMS-y,

pakiet internetowy 300 GB (dzienny 100 GB + nocny 200 GB) obowiązujący na każdej karcie SIM,

(dzienny 100 GB + nocny 200 GB) obowiązujący na każdej karcie SIM, pakiet internetowy w roamingu na terenie UE 3,79 GB/SIM,

umowa bezterminowa,

opłata aktywacyjna: 29,00 zł za każdą z kart SIM,

trzecia i każda następna karta SIM w ramach planu lajtDUET MEGA kosztuje 34,99 zł/mc i obowiązują na niej identyczne usługi (do oferty można dobrać max. 3 dodatkowe karty SIM).

Pakiet dzienny 100 GB obowiązuje w godzinach od 8:00 rano do 1:00 w nocy, pakiet nocny 200 GB jest dostępny w godzinach od 1:00 w nocy do 8:00 rano. Pakiet 100/200 GB możliwy jest do wykorzystania w kraju. Limit w roamingu na terenie UE: 3,79 GB/SIM, zgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania. Korzystanie z limitu GB w roamingu UE pomniejszy podstawowy pakiet krajowy. Cena 69,99 zł zawiera Bonus Krajowy, czyli rabat w wysokości 20 zł, udzielany z tytułu korzystania z usługi na terenie kraju, na wybrany przez klienta abonament.

Źródło tekstu: lajt mobile