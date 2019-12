T-Mobile odświeżył ofertę Internet STRONG LTE

W grudniu T-Mobile odświeżył swoją ofertę Internet STRONG LTE, pozwalającą dokupić pakiet internetowy do usługi na kartę, z której korzystamy. Dobrać możemy do 100 GB na okres do 120 dni.

Z oferty Internet STRONG LTE mogą skorzystać użytkownicy T-Mobile na kartę, którzy korzystają z taryfy Frii. Aktywacja jednego z dostępnych tu pakietów oznacza zgodę na wyłączenie innych pakietów internetowych, które są aktywne na koncie.

Zobacz: T-Mobile Polska zbuduje nowe data center w Warszawie

Zobacz: Poświąteczna wyprzedaż również w T‑Mobile: „Śmieszne ceny”

Szczegółowe informacje na temat pakietów oferowanych w ramach oferty STRONG LTE przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

Nazwa pakietu Wielkość pakietu Cykl rozliczeniowy Opłata cykliczna Aktywacja pakietu Internet STRONG LTE 5 GB 5 GB 5 dni 5 zł *140*701# Internet STRONG LTE 5 GB 5 GB 30 dni 10 zł *140*702# Internet STRONG LTE 7,5 GB 7,5 GB 30 dni 15 zł *140*703# Internet STRONG LTE 10 GB 10 GB 10 dni 10 zł *140*704# Internet STRONG LTE 10 GB 10 GB 30 dni 20 zł *140*705# Internet STRONG LTE 30 GB 30 GB 60 dni 30 zł *140*706# Internet STRONG LTE 50 GB 50 GB 60 dni 50 zł *140*707# Internet STRONG LTE 100 GB 100 GB 120 dni 100 zł *140*708#

Do deaktywacji pakietu służy kod *140*710#, a stan pakietu sprawdzimy kodem *140*709#.

O odświeżeniu oferty poinformował jeden z naszych Forumowiczów. Więcej na ten temat w tym temacie na Forum oraz w regulaminie.

Zobacz: Play podnosi ceny w ofertach na kartę. Zmiany wystartują 15 lutego 2020 roku

Zobacz: Noworoczna wyprzedaż smartfonów w Plusie

Do sprzedaży trafił też nowy starter, zawierający 7 GB Internetu na start, ważne przez 7 dni, a także pakiet Internet STRONG LTE 5 GB na próbę na 5 dni. Cena startera wynosi 5 zł.

Źródło tekstu: wł